Tactical Mind 2 (Nintendo Switch) – Le test

Episode amélioré du précédent opus, Tactical Mind 2 est un jeu de stratégie au tour par tour créé par Drageus Games. Pour ceux ne connaissant pas le principe, Tactical Mind est un jeu original empruntant les codes de jeux de société de réflexion bien connus comme les échecs ou le Go, le but étant de capturer les cases d’un plateau pour se rapprocher du cristal adverse et l’attaquer avec vos pions. Cette formule jeu de plateau/jeu vidéo est trouvable à un petit prix de 5€ sur l’eShop.

Diviser pour mieux régner

Comme tout bon jeu de société qui peut être nouveau pour n’importe quel joueur l’approchant, un tutoriel assez rapide vient vous expliquer les spécificités de Tactical Mind. Comme tout bon jeu de société basé sur la réflexion, les mécaniques semblent très simples à assimiler, mais les possibilités derrière permettent, avec une bonne maîtrise, de complètement prendre le dessus sur vos adversaires (ou encore l’IA).

Le principe de Tactical Mind s’apparente donc à de la prise de positions pour s’approcher de votre adversaire et l’éliminer, chacun des 2 joueurs présents sur le terrain sont représentés par une couleur bleue ou rouge et un cristal qu’ils doivent protéger. Les plateaux de jeu sont représentés par cases. Ce qui est intéressant ici, c’est la diversité des formes de plateaux que l’on va retrouver, on peut ainsi avoir des plateaux plats linéaires classiques, des plateaux hexagonaux ou encore des formes plus fantaisistes comme des sphères complètes ou des cylindres. Au total une trentaine de plateaux différents sont proposés répartis entre ces 4 formes.

Au niveau de ses mécaniques, le jeu repose sur 2 piliers, des pions que vous pouvez invoquer puis promouvoir jusqu’à 4 fois et de la gestion de ressources. Sur certains plateaux, se trouvent des cristaux neutres, ces derniers, s’ils sont adjacents à vos pions, vous permettent de générer plus d’énergie, vous devrez ainsi collecter de l’énergie grâce à vos pions afin de maximiser le nombre d’actions à effectuer au cours de votre tour. Cette énergie permet d’effectuer plusieurs actions différentes que ce soit : invoquer un pion sur une case adjacente à celle de vos pions existants, promouvoir un pion ou encore attaquer un pion ou le cristal adverse si ces derniers sont sur une case adjacente.

Le côté intéressant sur l’utilisation de l’énergie vient des coûts énergétiques de chaque action, à chaque type d’action utilisée une fois, le coût de cette même action augmente de 1, donc invoquer un premier pion coûtera une énergie, un second 2, un troisième 3, etc… Mais le twist et le côté tactique très intéressant, est que cette augmentation de prix n’est pas limitée à vous ou le tour uniquement, mais bien appliquée pour les deux joueurs ! Ce qui fait que par exemple enchaîner les créations de pions après avoir emmagasiné beaucoup d’énergie risque de bloquer votre adversaire et le forcer à passer des tours pour accumuler assez d’énergie dans ses réserves ou diversifier ses actions comme améliorer ses pions ou vous attaquer.

Votre principal but sera donc de contrôler au maximum les cristaux neutres pour en tirer plus d’énergie et ainsi invoquer progressivement de nouveaux pions en direction du cristal adverse, le tout en améliorant au passage vos pions pour collecter un maximum d’énergie et vous défendre en prenant position.

Au niveau du contenu, on reste sur quelque chose d’assez simpliste, une campagne est présente pour les joueurs solos, les 60 niveaux de campagne correspondent plus à des puzzles dans lesquels vous devrez prendre le dessus sur votre adversaire avec un nombre de coups limités dans une situation imposée pour chaque niveau. La progression y est assez linéaire, car le niveau suivant requiert de compléter le puzzle en cours ce qui est plutôt restrictif quand vous bloquez sur un niveau. Au total, 180 badges de complétion de niveau sont à collecter correspondant aux 60 niveaux dans les 3 modes de difficulté proposés.

Un mode plus classique contre l’IA est aussi présent et vous laisse profiter de l’intégralité des 30 plateaux, bien entendu, ce même mode est disponible en multijoueur local, chaque joueur prend donc un côté et doit éliminer son adversaire en partant de zéro.

On regrettera cependant l’absence d’un mode en ligne pour le multijoueur, le jeu agissant comme un jeu de plateau, si vous souhaitez y jouer avec quelqu’un d’autre, il vous faudra très probablement “former” la personne pour qu’elle comprenne bien les règles et puisse avoir la moindre chance contre vous qui possédez le jeu et ai pu bien comprendre toutes les subtilités et tactiques en jouant en solo.

Visuellement, le jeu est assez simpliste et prend une esthétique futuriste rappelant un certain Starcraft curieusement, les pions sont des petites bases métalliques ayant un certain nombre de points lumineux représentant leur niveau, les interfaces utilisent une sorte de police futuriste avec des couleurs néon rouge et bleu. Les actions, quant à elle, s’affichent sur une roue d’action qui, si elle n’est absolument pas claire aux premiers abords, devient rapidement limpide une fois les tutoriels passés.