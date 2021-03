Monolith Soft (Xenoblade) recrute toujours!

Nous sommes le début du mois de Mars, l’année scolaire se termine prochainement et une nouvelle année fiscale s’apprête à débuter au Japon. C’est la fameuse période où les nouveaux diplômés partent en masse à la recherche d’un emploi. C’est également ainsi la période où les entreprises donnent leur chance à ces nouveaux travailleurs et recrutent du sang frais pour rejoindre leur rang. Parmi celles-ci, le fameux studio Monolith Soft, ce studio tant acclamé dans son support sur quelques licences appréciés par les fans de Nintendo (notamment The Legend of Zelda) mais surtout pour son travail dans la série Xenoblade. Monolith Soft profite de la saison pour lancer sa campagne de recrutement 2021-2022 avec notamment des postes de Programmeurs, Designer et Planner à Tokyo ainsi que des Designer pour son équipe à Kyoto. On a même le droit à une nouvelle illustration accompagnant cette annonce sur leur site officiel. On vous la laisse également ci-dessous tout en vous invitant à postuler si vous êtes du métier et si vous comprenez le japonais.