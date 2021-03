Taxi Chaos (Nintendo Switch) – Le test

Si SEGA est fort, encore aujourd’hui, sur une spécialité, c’est bien l’arcade. Toujours fun, accessible et prenant, SEGA est un maître de l’arcade et du temps des consoles de la marque, les portages étaient légions, fort heureusement, pour remplir le catalogue. Parmi les perles de SEGA, on pense forcement à Crazy Taxi. Un concept simple, mais terriblement efficace, une bande-son de fou, un gameplay parfait, et bah … ça fait un jeu d’enfer et inoubliable.

Si la série se perd depuis 10 ans, avec juste une sortie avec une version à côté de ses pompes sur smartphone, Crazy Taxi n’a, bizarrement, jamais été vraiment plagié ou copié pour proposer une alternative. En dehors d’un jeu Simpsons mémorable, rien à l’horizon, mais en décembre dernier, on nous annonce Taxi Chaos sur Nintendo Switch.

Disponible depuis peu sur l’eShop et en boutique, le jeu est quand même à 35€, ce qui fera réfléchir de base. Lorsque l’on a reçu la version presse, on a eu immédiatement peur. Avec plein de pincettes, on nous annonce directement que le jeu, bien que sorti, présente de nombreux bugs qui vont être patché. Ce patch est sorti sur PlayStation 4 et le sera bientôt pour la Xbox One, et malheureusement quelques semaines plus tard pour la Nintendo Switch en raison de la réglementation stricte des patchs. Que contiendra ce patch ? Pour commencer, l’ajout de nouvelles chansons de rock à la liste des pistes (malheureusement pas the Offspring), davantage de piétons seront ajoutés à la ville, le taxi ne sera plus retardé pendant un court moment après un saut, le déverrouillage du taxi sera modifié, et beaucoup d’autres changements sont à venir.

Marrant, c’est le premier constat que l’on fait en jouant au jeu. On sent immédiatement un manque d’ambiance globale du jeu. Les musiques type ascenseur ne peuvent remplacer l’aspect rock de Crazy Taxi, et ça rend le jeu très plat. Les rues ne sont pas vides, il y a du monde, des piétons demandant une course comme se baladant, mais c’est criant de voir à quel point le jeu semble vide. L’ambiance est clairement vide et on a du mal à s’immerger dans le soft.

Alors le cœur du gameplay c’est quoi ? On est un taxi, sur une durée très courte, on doit prendre des clients et les amener à leur destination souhaitée le plus vite possible, pour gagner le maximum d’argent. Pour se faire, on oubliera toutes règles du code de la route, on défoncera tout sur son passage (sauf les arbres, ça résiste fort les arbres) et on pourra même faire jumper sa voiture. Par contre, les actions funs et tricky ne sont plus récompensées financièrement, comme dans Crazy Taxi.

Pas de souci de sousou par contre, car on gagne 3000 balles minimum pour une course de 300 mètres, oui, apparemment, taxi à New York, ça rapporte. Et ce n’est pas le seul reproche qu’on fera aux « courses » proposées. Elles sont souvent identiques et mal calibrées. Une course rouge, réputée comme dur ou longue, mais rapportant plus, est parfois plus rapide et simple qu’une course verte. Il n’y a aucune logique de couleur et on a du mal à bien choisir les clients à choisir en fonction du temps qu’il reste.

Si les premières minutes du jeu semblent agréables, niveau découverte, on trouve rapidement qu’on tourne vite en rond dans cette ville assez petite à parcourir au final. Il y a quelques secrets à trouver par-ci par-là, et des succès à débloquer, mais c’est quand même assez vite court. Débloquer de nouvelles voitures sera l’un des seuls objectifs à se fixer, mais ici aussi, on ne sait pas trop comment faire pour certaines voitures, et apparemment ça va être patché d’ici peu.

La conduite est fun et accessible, mais on affronte souvent un ou deux bugs d’apesanteurs qui arrivent finalement régulièrement et gâche un peu le plaisir de jeu. Surtout quand ça pénalise une course déjà assez short, et que du coup, on perd un temps précieux dans son run (et, rappel, c’est souvent assez court).