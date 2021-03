Les chiffres des meilleures ventes de 2020 en France

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Le très intéressant Oscar Lemaire, roi des graphiques qui vous mettent des étoiles dans les yeux, dresse un état des meilleures ventes de 2020 pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et enfin l’Europe.

Pas de graphique pour le coup, mais des chiffres qui s’avèrent intéressants. Attention, dans certains cas, les chiffres n’incluent pas les versions dématérialisées (ceux avec un astérisque). En fait, cela concerne principalement les ventes dématérialisées de Nintendo… En effet, comme le souligne Oscar, la firme du plombier moustachu ne communique pas ses chiffres du dématérialisé, cela ne l’empêche pourtant pas d’être en tête des éditeurs qui vendent le plus de jeux en France, juste devant Ubisoft et Electronic Arts !

Concernant les chiffres, pour la France, Nintendo occupe 9 places sur 20… soit près de la moitié du classement ! En tête on trouve l’ogre Animal Crossing : New Horizons (à la 2ème place du classement, juste derrière Fifa), viennent ensuite Mario Kart 8 Deluxe qui continue de carburer à la 6ème place, suivi par Super Mario 3D All-Stars à la 10 ème place. Pour le reste des jeux Nintendo, il y a Ring Fit Adventure (qui a sans doute aussi un peu profité de l’effet confinement), 51 Worldwide Games, Luigi’s Mansion 3, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party et pour finir Zelda : Breath of the Wild qui occupe la 20ème et dernière place (avec toute de même 205 976 unités vendues pour un total de 1 120 504 cumulé en 4 ans… soit presque autant que Animal Crossing en un peu moins d’un an (1 079 290 unités vendues en 2020).

Pour l’Allemagne, Nintendo occupe 7 places du 20, toujours avec Animal Crossing en 2ème position, mais avec Mario Kart en 3ème. Pour le reste, seul Luigi’s Mansion 3 et Ring Fit Adventures sont absents…

Pour le Royaume-Uni par contre, seul Animal Crossing occupe la 6ème place du classement (sur 10) avec tout de même 810 462 unités vendues.

Et enfin pour l’Europe, Animal Crossing se retrouve en 3ème position, suivi par Mario Kart 8 Deluxe à la 6ème place…

Ces chiffres, en plus de montrer que Fifa 21 est visiblement une star, montre que Nintendo conserve sa position de leader en France et une excellente place au niveau européen. ON soulignera également les excellentes ventes de Super Mario 3D All-Stars sorti seulement à la mi-septembre. C’est plutôt pas mal pour une compilation « d’anciens jeux ». Est-ce l’effet durée limitée ? Ou alors la possibilité de pouvoir enfin rejouer à Super Mario Sunshine ? Une chose est sûre, Mario risque encore de faire très fort avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury… !

