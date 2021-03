Vers d’autres titres utilisant le moteur Frostbite d’EA sur Nintendo Switch ?

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Plants Vs Zombies : La bataille de Neighborville Édition intégrale est le tout premier jeu utilisant le moteur Frostbite de EA qui sort sur Nintendo Switch.

Cette première incursion pourrait appeler d’autres portages, si l’on en croit les déclarations de Melvin Theo (le producteur du jeu) lors d’une interview réalisée par How Games Make Money.

On y apprend que Plants Vs Zombies : La bataille de Neighborville était à l’origine prévue sur Nintendo Switch, mais pas en même temps que pour les autres plateformes (à l’image des annonces récentes de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 ou encore Crash Bandicoot 4). En effet, il a fallu près d’1 an et demi pour arriver à faire fonctionner correctement le jeu et surtout le moteur Frostbite sur la Nintendo Switch.

Le portage était d’ailleurs un challenge aussi bien technique, qu’économique. En effet, bien que la Nintendo Switch ne soit pas aussi puissante que la Xbox ou la PlayStation, elle est en tête des ventes et représente de fait une manne importante de joueurs potentiels… Cela pousse donc des éditeurs comme EA à faire des gros efforts pour proposer des portages de qualité sur ce support.

Le producteur fait d’ailleurs mention des premiers tests où le jeu tournait à 2 ou 3 FPS « façon diaporama ». PopCap a donc travaillé avec le studio QLOC SA, qui a déjà réalisé des portages de qualité sur Nintendo Switch (notamment Hellblade : Senua’s Sacrifice et Dragon’s Dogma : Dark Arisen). L’un des plus gros challenges a été de faire fonctionner le moteur avec la quantité de RAM limité (4 Gb) de la console… mais ils sont très contents du résultat final ! Ils ont fait en sorte que le jeu tourne constamment à au moins 30 fps, pour cela ils ont dû faire des choix techniques et des optimisations, sans que la partie visuelle du titre n’en pâtisse.

Le producteur insiste également sur le fait que même si le titre arrive 1 an et demi plus tard sur Nintendo Switch, les joueurs bénéficieront bien d’une édition intégrale, comprenant l’ensemble des màj et DLC’s déjà sortis, aussi bien pour le local que pour le online. C’est le moins que l’on puisse faire nous direz-vous ? Certes, mais ce n’est pas toujours le cas… ! Espérons que le rendu final soit de qualité, en tout cas. Nous avons hâte de pouvoir en juger sur pièce, joycons aux doigts !

Nul doute que le travail fourni pour faire fonctionner le moteur Frostbite sur la Nintendo Switch soit réutilisé par EA, pour proposer d’autres portages de qualité. On pense à des titres comme Star Wars Battlefront 2, des versions non amputées de FIFA et pourquoi pas… l’arlésienne Mass Effect ?

En attendant, vous pouvez revoir la bande-annonce du jeu juste ici :