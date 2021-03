Family Tree (Nintendo Switch) – Mini test

Crée en 2007 et proposant un catalogue aussi varié que riche en genres, le studio EastAsiaSoft se lance dans les jeux de type casse-tête et arcade en s’embarquant dans le domaine des fruits avec Family Tree. Disponible en VF, que vaut ce titre à l’aspect aussi rafraîchissant qu’une salade de fruits en pleine canicule ?

Qu’importe le feuillage s’il s’y cache un beau fruit.

Le pitch tient sur un ticket de caisse : Monsieur et Madame Fruit voient leurs centaines d’enfants fruits se faire kidnapper devant leurs yeux et vont devoir aller les sauver. Rajouter à cela un couple de héros dont le charisme dépasse à peine celui d’un « jambon/beurre » industriel de grande surface, et vous obtenez le duo gagnant pour ce qui va être une graaaaaaaaaaaande aventure comptant 130 niveaux !

Et quand je parle de grande, je ne parle pas en termes de temps ! Tout peut être bouclé en moins de 5 heures.

Le jeu est découpé en saisons, chaque saison se terminant par un combat de boss au cours duquel il faudra faire une course contre votre ennemi dans un monde en défilement horizontal (on ne se refuse aucune folie dans ce jeu !!). En plus d’être peu fun, ces niveaux sont très frustrants et relèvent plus d’un croisement qui se serait mal passé entre un die-and-retry et une partie de fléchettes avec des amis bourrés tant la chance devra être de votre côté !

Il n’est pire fruit que celui qui ne mûrit jamais.

Les niveaux se jouent à la verticale et vous permettent de contrôler le héros en le faisant se déplacer à droite ou à gauche via les touches L et R. Il pourra sauter avec la touche A, et la direction du saut s’ajuste avec le stick directionnel. Le titre a la bonne idée de matérialiser le trajet que va emprunter notre fruit ce qui permet de voir ce que l’on va faire et donc de planifier nos trajets.

Durant l’aventure, il faudra ramasser divers objets lors de l’ascension de notre héros tout en utilisant les aides mis à votre disposition et en évitant les ennemis et obstacles. Chaque objet cumulé rapportera un nombre de points qui influencera le score en fin de niveau. Et afin de rajouter un peu de pression à l’ensemble, un timer vous indique quand votre ennemi va apparaître à l’écran pour vous compliquer la tâche.

Family Tree propose plusieurs défis à relever qui sont listés dans le menu afin de titiller la fibre compétitive des joueurs les plus acharnés.

Le tout est joliment enrobé dans un univers coloré et joyeux avec un accompagnement musical aussi étonnant qu’agréable. Les bruitages sont cependant rapidement irritants et l’on se surprend à vite couper le son.

Family Tree propose un mode « Ascension infinie » qui permet de jouer jusqu’à 4 joueurs en local. Toujours avec un défilement vertical, il faudra monter le plus haut possible tout en évitant les pièges, les ennemis et la montée des eaux.