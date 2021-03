Two Point Hospital Jumbo Edition (Nintendo Switch) – Le test

Les possesseurs de PC au début des années 2000 ont grandi avec des jeux pionniers du genre de la gestion, que ce soit les Sim City, Theme Park ou encore Theme Hospital. Ces productions cultes de Bullfrog sont aujourd’hui loin derrière nous et manquent pour la plupart de dignes successeurs. Ce Two Point Hospital, paru déjà il y un an sur Nintendo Switch et déjà testé dans nos colonnes pour un très bon 8/10, est le digne successeur de Theme Hospital. Aujourd’hui un an plus tard nous réitérons un test sur la Jumbo Edition, une nouvelle version comprenant 4 DLC majeurs parus sur la version PC mais qui étaient jusqu’à aujourd’hui absents des moutures consoles.

Créez votre empire chôpitaliste !

Pour ceux ne connaissant pas le principe de Two Point Hospital, voici un rapide topo sur l’ambiance du jeu ainsi que son gameplay. (Les personnes possédant déjà le jeu de base peuvent passer au second paragraphe plus concentré sur les ajouts de la Jumbo Edition).

Dans la vallée de Two Point County absolument rien n’est pris au sérieux, le ton est clairement orienté sur l’humour, en témoigne son design très cartoonesque dans lequel se côtoient patients, médecins et fantômes. Rien qu’à la cinématique d’intro nous comprenons à quel point le jeu va être rempli de sarcasme et autres satyres mettant en parallèle le capitalisme avec le milieu hospitalier.

Que ce soit vos conseillers qui poussent en avant le fait de traiter les patients comme des clients, la présence d’indicateurs sur le marketing de vos hôpitaux ou encore les différentes maladies imaginaires complètement barrées, vous êtes sûrs d’avoir quelques sourires faciles décrochés par le ton décalé du soft.

Pour ce qui est du gameplay, il s’agit donc d’un jeu de gestion, chacun des 3 hôpitaux répartis dans les 5 régions du jeu de base comprennent des défis à relever. Au total 3 étoiles sont à récupérer pour chaque hôpital, la difficulté des différents défis augmentant proportionnellement pour chaque étoile à décrocher.

Pour se faire vous devrez donc placer une foule d’éléments différents, tous servant à faire fonctionner du mieux possible votre business et générer un maximum de profits en soignant des patients. Vous devrez donc gérer à la fois la réception, le personnel ainsi que les divers services de l’hôpital que ce soit la pharmacie, les salles communes, les cabinets de médecins généralistes, mais encore et surtout les cabinets dédiés aux maladies spéciales comme le rire contagieux ou la diarrhée verbale…

S’il peut se montrer assez simpliste sur les 3 premiers hôpitaux, l’aspect gestion va très vite gagner en difficulté ce qui vous fera vite réfléchir à plusieurs aspects fonctionnels de vos établissements, en effet le moindre élément propose une certaine profondeur, la taille des salles que vous fabriquerez ainsi que la décoration intérieure viendront faire monter le prestige de l’hôpital, ce qui attire plus de patients. Les différents corps de métier disposent de spécialités, des agents d’entretiens peuvent par exemple être spécialisés dans l’amélioration de vos machines ou de la chasse aux fantômes des patients qui ont succombé à vos praticiens pas doués, des médecins peuvent ne pas pratiquer certaines spécialités ce qui implique de les envoyer en formation…

Chaque région va également amener son lot de défis, par exemple ajouter des radiateurs quand il fait froid, le tout en maintenant une consommation d’énergie optimale pour ne pas réaliser de pertes sur votre activité.

Concernant les contrôles, le jeu est très bien réalisé pour une adaptation sur console depuis un genre traditionnellement contrôlé à l’aide d’une souris et d’un clavier. Les déplacements de la caméra, des objets ainsi que l’accès aux divers menus permettant de gérer la construction ou les employés prennent seulement une dizaine de minutes pour être complètement assimilés. Le reste suit de façon très fluide et à aucun moment cette version n’a quelque chose à envier à son homologue PC tant les contrôles ont été, on l’imagine, fortement pensés et repensés par les développeurs. On pourrait regretter la faible lisibilité de certains éléments en mode portable ainsi qu’une absence de commandes tactiles.

Pour ne pas trop faire une redite sur l’ensemble des fonctionnalités du jeu de base, nous vous invitons à en lire le très bon test réalisé par Cooky au moment de la sortie du jeu.

Rien que sur la version sans DLC vous aurez donc largement de quoi faire, que ce soit l’obtention des 3 étoiles dans chaque hôpital, le jeu vous propose un contenu gargantuesque pouvant vous occuper entre 40 heures pour compléter tous les niveaux à fond jusqu’à 150 heures pour peu que vous souhaitiez tout débloquer. De plus, des fonctionnalités en ligne vous permettent de défier vos amis sur différents critères, par exemple le nombre de jours passés sans morts ou encore le chiffre d’affaires généré et une bonne quinzaine d’autres challenges différents.

Dernier point à ajouter sur le jeu de base, au cours de l’année une mise à jour majeure a ajouté un mode bac à sable. Celui-ci comme son nom l’indique vous permettra de créer votre hôpital comme bon vous semble, un menu vous permet de modifier de nombreux paramètres, que ce soit votre trésorerie de base, un multiplicateur de revenus, la fréquence des maladies, leur variété, la présence de catastrophes naturelles ou non… Il y a très largement de quoi faire et vous créez vos propres défis sur la carte que vous souhaitez. De quoi rendre virtuellement infinie la durée de vie du jeu rien que sur ce mode.

De nouveaux modes de jeu gratuits

Nous en venons donc à la partie du test qui vient aborder les nouveautés de cette édition Jumbo de Two Point Hospital, jouant le rôle à la fois d’une grosse mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu de base sur console, mais aussi de version spéciale comprenant les 4 premiers DLC parus sur la version PC.

Pour commencer avec les ajouts gratuits accompagnant cette mise à jour jumbo édition, de nouvelles façons de jouer et améliorations rendant l’expérience plus agréable sont incluses.

A commencer par le mode R.E.M.I.X 1 & 2, ce nouveau mode de jeu est une variante plus arcade de certains niveaux du mode histoire. Comprenant 2 packs de 3 niveaux, ce nouveau mode dispose d’une très grande rejouabilité au vu des différents défis qui sont proposés.

Ces niveaux vont par exemple donner pour objectif de survivre face à différentes vagues d’épidémies, ce mode horde va vous demander une gestion de crise d’urgence et beaucoup d’anticipation. Vous pourrez aussi avoir des extensions d’hôpital verrouillées derrière des objectifs spéciaux, ou encore un challenge de lancer un hôpital avec uniquement des recrues de médecine qu’il faudra former sur le tas… Au total 6 hôpitaux sont pour le moment concernés par ces modes de jeu alternatifs mais à l’avenir il sera probable que de nouveaux rejoignent ceux-ci dans un pack R.E.M.I.X 3 ou au-delà.

Autre ajout de qualité et pas des moindres, toujours disponible gratuitement, les templates de pièces. Cette feature disponible jusqu’alors uniquement sur PC va vous permettre de créer vos propres pièces personnalisées pour pouvoir les sauvegarder, puis une fois en jeu, pouvoir piocher dans votre bibliothèque de pièces. Ce qui constitue un gain de temps colossal notamment si vous enregistrez des pièces de qualité supérieure, votre bibliothèque pouvant en plus enregistrer jusqu’à 5 versions différentes de chaque pièce. De quoi largement stocker plusieurs tailles et les garder sous le coude.

Pour terminer sur cette partie gratuite, bien entendu des correctifs de bug ont été intégrés, réglant plusieurs soucis de crash qui auraient pu exister dans certains cas et plus de stabilité.

Le contenu additionnel Jumbo, un ajout très généreux taille XXL

Concernant la partie payante de la Jumbo Edition comme dit plus haut donc, les 4 premiers DLC parus sur la version PC sont intégrés, cela comprend les extensions Bigfoot, Pebberley Island, Rencontres du troisième type et En Pleine Nature. Mais également les packs d’objets rétro et exhibition.

Pour vous donner une idée de ce que représentent l’intégralité de ces contenus ajoutés dans la Jumbo Edition cela nous donne, 12 nouveaux hôpitaux, 137 nouvelles maladies et des centaines de nouveaux objets ainsi que des mécaniques de gameplay totalement inédites liées aux spécificités de chaque région ajoutée.

En comptant que le jeu de base comprends 15 hôpitaux, on peut clairement dire que cette mise à niveau sur la Jumbo Edition vient quasiment doubler le contenu du jeu.

Chacun des 4 DLC ajoute son propre univers loufoque tous différents les uns des autres. Tous accessibles une fois la 2ème région du jeu de base terminée, les nouvelles régions sont disponibles dans l’ordre que vous souhaitez.

Bigfoot comme son nom l’indique va vous envoyer dans une nouvelle région enneigée, le professeur Bartholomée F. Yéti qui est le Bigfoot souhaite que vous veniez guérir plusieurs nouvelles maladies. Le tout est en rapport avec le froid et le nord avec des maladies jeux de mots comme l’aurore ronfléale. Chacun des 3 hôpitaux disponibles ont des particularités de gameplay uniques, l’Hôtel Underlook vous proposera de faire un maximum pour soigner des patients qui, au lieu de vous payer, vous permettront grâce à vos performances d’obtenir des subventions pour vous rémunérer. Swelbard est un hôpital reculé dans lequel les candidats sont rares et les recrues que vous récupérerez seront pour la plupart pas entraînées du tout et n’ayant aucune connaissance en médecine, ce sera a vous de les former. Enfin le Château de Roquefort vous fera découvrir de nouvelles machines permettant de développer une activité dans un château et décongeler des patients.

Tous les hôpitaux de ce DLC sont soumis au froid qu’il faudra prendre en compte, cela vous apporte aussi des objets de décoration sur le thème de Noël et des activités de montagne.

Pebberley Island vous emmène sur une île tropicale, contacté par un millionnaire excentrique vous aiderez Wiggy Derrièrdargent à trouver le secret de la fontaine de jouvence pour découvrir la vie éternelle. Les nouveaux hôpitaux tropicaux vous donneront de nouveaux challenges, la difficulté étant bien plus élevée en raison d’un climat très sec, propice aux incendies. Le Récif de Pebberley est un hôpital complètement délabré qu’il vous faudra déblayer, la Jungle Ancestrale introduit le concept d’objectifs nécessaires pour étendre son hôpital et enfin la Montagne sans Haut introduisait le premier mode horde du jeu que l’on peut aussi retrouver sur certains hôpitaux R.E.M.I.X après la mise à jour.

Le tout est sur le thème de l’aventure et des tropiques avec des trésors tropicaux et autres flamants roses en plastique.

Rencontres du troisième type est une extension basée sur la zone 51 faisant intervenir des extra-terrestres dans vos hôpitaux, Goldpan est le premier d’entre eux et vous mettra au contact des aliens camouflés parmi les patients. Ces premières avancées vous amenant ensuite dans une structure secrète du gouvernement de Camouflage Falls, vous faisant traiter des patients secrètement atteints de maladies spatiales jusqu’à finir sur le dernier hôpital Chasm24, le QG absolu du gouvernement parodiant la zone 51 dans laquelle vous devrez vous occuper des robots qui maintiennent la sécurité.

Tous les objets seront dans le thème de l’espace et de la robotique de quoi ajouter pas mal de contenus futuristes au jeu.

Enfin le dernier DLC et pas des moindres puisqu’il est le favori du lot selon la communauté du jeu, Pleine Nature vous emmène dans les parcs naturels de la région de Wanderoff. Un lieu complètement vert et écolo dans lequel vous devrez prendre en compte l’environnement avant tout.

Les nouveaux hôpitaux que vous devrez développer vont comprendre une mécanique de gameplay toute nouvelle et exclusive, l’indice de bien-être, ce dernier peut s’augmenter en posant de nouveaux objets offrant des possibilités de devenir autosuffisant en énergie comme des fontaines à eau récoltant de l’eau de pluie ou encore des distributeurs de nourriture qui seront des jardinières en libre service. Le premier hôpital de Wanderoff vous propose de surveiller l’indice de bien-être grâce au bonheur des employés et patients ainsi que la décoration et l’attrait global de votre établissement, ensuite Newpoint introduira l’objectif de faire tourner l’hôpital avec vos propres légumes et eau de pluie collectée, enfin Windsock est l’hôpital ultime dans lequel vous devrez placer des générateurs d’énergie, gérer l’agriculture et recycler au maximum pour devenir autosuffisant à 100%.

Ce DLC bien plus spécial que les autres apporte un challenge très fun et des tonnes de nouveaux objets aussi bien décoratifs sur le thème de l’écologie et l’agriculture, que pratiques pour tous vos autres hôpitaux en jeu (ainsi qu’un maximum de patients bobo et hipster).