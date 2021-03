Les héros de Naheulbeuk débarquent sur Nintendo Switch

Par crom! Les aventuriers de Naheulbeuk débarquent sur console cet été.

Le Studio Artefacts et l’éditeur Dear Villagers sont très heureux de vous révéler aujourd’hui l’arrivée du Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ cet été. Un trailer est disponible pour l’occasion.

A noter que la version console bénéficiera de toutes les mises à jour déjà disponibles sur PC. Le jeu débarquera sur les trois consoles en version digitale cet été et en version physique uniquement sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.

Déjà disponible sur PC via Steam, GOG et Epic, Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre est un RPG tactique au tour par tour, plein de charme, d’humour et de chaos ! À la tête d’une troupe hétéroclite de héros improbables, les joueurs se lanceront dans une aventure épique combinant le plaisir, la créativité et le chaos d’une campagne de jeu de table épique et le défi des meilleurs jeux de rôle tactiques, offrant une aventure sans précédent.

L’univers de Naheulbeuk est une création originale de l’auteur français John Lang. Il a commencé avec une série de podcast très populaire parodiant les jeux de rôle, les jeux de table et les tropes héroïques fantasy. Désormais l’univers Naheulbeuk se décline aussi en jeu vidéo !