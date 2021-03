Microids et Revolution Software signent un accord d’édition pour le jeu Beyond a Steel Sky

Le titre sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch en 2021 en version physique et en digital

Paris – Le 11 mars 2021 – Le studio Revolution Software, à l’origine de la célèbre série des Chevaliers de Baphomet, et l’éditeur français Microids, ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord d’édition en vue de la sortie sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch du jeu Beyond a Steel Sky. Déjà disponible sur Apple Arcade et Steam, le titre sortira sur consoles au troisième trimestre 2021. Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue la suite du grand classique Beneath a Steel Sky.

Beyond a Steel Sky raconte une histoire passionnante qui aborde les thèmes de la loyauté et de la rédemption, prenant place dans un monde à la fois étrange et terrifiant dirigé par des intelligences artificielles. Dix ans après les événements du premier opus, Beyond a Steel Sky plonge à nouveau les joueurs au cœur de la fascinante Union City, ville cyberpunk dystopique recélant de mystérieux secrets. Le titre constitue une aventure particulièrement ambitieuse alliant gameplay ingénieux à une narration riche et palpitante, et redéfinit le genre en permettant aux joueurs de bousculer l’ordre du monde par leurs actions. Cet univers dynamique, peuplé de personnages contrôlés par une intelligence artificielle, est en outre doté d’une direction artistique époustouflante inspirée du style caractéristique des comics de Dave Gibbons.

« La signature de cet accord avec le célèbre studio Revolution Software nous enchante ! », déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « Nous sommes ravis de proposer aux joueurs de (re)découvrir la suite tant attendue de Beneath a Steel Sky sur consoles, en plongeant au cœur d’un récit passionnant, servi par des mécaniques de jeu intelligentes et une réalisation graphique de toute beauté. »

« C’est un plaisir de travailler avec Microids, une entreprise qui a fait ses preuves en éditant des jeux d’aventure de qualité. » renchérit Charles Cecil, le fondateur, CEO et Game Director chez Revolution Software. « C’est le partenaire idéal pour Beyond a Steel Sky, notre aventure la plus ambitieuse à ce jour. »

« Revolution s’est forgé une excellente réputation en créant des jeux d’aventure intelligents, à la fois dramatiques et teintés d’humour et qui laisse les joueurs déconcertés quant à s’ils doivent rire, s’exclamer, ou les deux ! » ajoute Dave Gibbons, co-directeur créatif sur le jeu. « Je suis ravi de ce qu’est devenu Beyond a Steel Sky, qui dépasse toutes mes attentes. »

À propos de Beyond a Steel Sky :

Vous incarnez Robert Foster… et quand un enfant est kidnappé lors d’une agression brutale, vous jurez de le ramener sain et sauf. Les indices vous conduisent alors à Union City, l’une des dernières méga-cités d’un monde à feu et à sang, gangrené par des guerres meurtrières et une profonde crise politique.

Union City est une utopie dans laquelle le peuple vit heureux sous l’autorité et l’étroite surveillance d’une I.A. bienveillante. Au programme : androïdes constamment vigilants, piazzas, bars et appartements design. Que désirer de plus ? Mais ne vous fiez pas aux apparences, cette cité n’est pas sans ses sinistres secrets…

Savant mélange de tragédie, d’humour et de cyberpunk, Beyond a Steel Sky vous plonge au cœur d’une architecture narrative rythmée par des énigmes palpitantes insufflant vie et énergie à un monde dynamique qui évolue et réagit en fonction de vos actions.