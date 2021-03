The Forgotten Land (Nintendo Switch) – Le test

À moins d’habiter dans une contrée isolée des smartphones, impossible de passer à côté de la déferlante des jeux mobiles. Adeptes ou récalcitrants, personne n’est sans savoir l’impact de jeux tels que Angry Birds ou le non moins célèbre Candy Crush. Avec l’effervescence des jeux indés, il est de plus en plus courant de voir fleurir sur consoles bon nombre de ces jeux prenant clairement essence dans leurs modèles. C’est dès lors une aventure de cette trempe que nous vous proposons aujourd’hui. Si le monde des matchs 3 vous titille, restez avec nous. Sinon, rendez-vous au prochain test les amis !

Développé et édité par Rokaplay, The Forgotten Land repose sur une histoire anecdotique. Assurément, le joueur n’y prêtera pas grande attention, allant probablement jusqu’à évacuer quelques dialogues sans véritable intérêt. Par ailleurs, la similarité avec les jeux mobiles donne cette envie pressante de jouer, et non de se prélasser devant une histoire, somme toute classique qui plus est. En effet, cette dernière relate simplement la mort de votre grand père, sujet a bien des mystères. Curieux et quelque peu en quête de trésors, vous voilà parti dans une aventure qui vous conduira vers bien des dangers. Passons…

En rang trois par trois

Vos missions se dévoileront sous forme de niveaux, avec quelques nuances plus ou moins prononcées. En effet, chaque tableau comporte ses propres objectifs, néanmoins vous en découvrirez rapidement toutes les subtilités, non sans une certaine similitude avec ce qu’il est possible de trouver sur mobile.

Les niveaux les plus classiques vous demanderont simplement de multiplier les chamboulements de gemmes pour obtenir 3 (ou plus) cristaux identiques. D’autres feront preuve d’un peu plus de nuances, il vous faudra notamment illuminer d’imposantes torches et créer un chemin de lumière en détruisant les gemmes.

Les niveaux les plus intéressants seront assurément ceux liés aux combats (ouf, ce sont les plus nombreux). Vous, et vos compatriotes, devrez faire face à un cheptel de monstres belliqueux plus ou moins coriaces. Entre boucliers à briser et coups spéciaux, tout est permis pour en venir à bout. La partie se déroule au tour par tour. Le joueur est ainsi invité à remplir les jauges de ces coups spéciaux en fonction de leurs couleurs (correspondant aux couleurs des gemmes), tout en tentant de frapper l’ennemi en cumulant 3 (ou plus) épées. Une fois votre tour terminé (parfois assez long puisqu’il est fort simple de gagner des déplacements bonus), l’adversaire joue à son tour. La difficulté est laissée au choix du joueur afin que chacun puisse s’amuser à son rythme, mais si vous prenez la peine de jouer au minima avec une difficulté normale, cette dernière sera assurément de plus en plus élevée. Il sera souvent nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois pour envoyer valser l’ennemi dans la vallée de la mort.

Un match 3, sauce RPG

Chaque niveau réussi vous permettra d’obtenir divers trophées : des stèles, qui vous permettront de débloquer toujours plus d’aménagements pour tenter de vous installer dans un camps digne de ce nom, ou encore des enclumes qui symboliseront vos points d’expériences.

Ces points seront ainsi à dépenser à votre guise : préférez-vous augmenter votre armure ? Votre santé ? Ou bien, peut être serait t-il plus judicieux d’accroître votre attaque spéciale…?

La progression de la partie est ainsi réelle et jonchée de petits choix stratégiques. Bien entendu, il est possible de revenir sur les niveaux précédents afin de perfectionner son score et obtenir davantage de stèles.

Le soft offre dès lors d’une aventure assez longue et cohérente pour le prix affiché. Il vous faudra plusieurs heures pour faire le tour de l’ensemble des niveaux proposés, même si nous sommes, bien entendu, bien loin des centaines de niveaux disponibles sur Candy Crush and Cie.

Fausse route !

Votre chemin sera semé d’embûches, de monstres et de rebellions. Certains niveaux seront plus anecdotiques, et n’auront finalement d’intérêt que le gain facile de nouvelles stèles. Un semblant de memory est ainsi disponible, ainsi qu’un rangement de briques d’une simplicité déconcertante.

Finalement, le seul défaut de The Forgotten Land, à la condition simple d’adhérer un minimum à ce style de jeu, repose assurément sur sa jouabilité imparfaite (nous sommes allés au bout malgré tout, rien d’insupportable donc…). En effet, certaines gemmes ne se déplacent pas toujours très bien. Aussi, le mode tactile nous a semblé tout simplement injouable sur les niveaux de rangements de briques. Nous avons ainsi jonglé entre le tactile et les touches. Pourtant, le reste de la partie sera plus confortable en tactile… un match 3 au curseur manque quelque peu de punch ! Clôturer le jeu nous a aussi demandé d’être parfois plus cléments sur la fluidité du soft : quelques ralentissements sont à souligner, dans les derniers niveaux principalement.

Enfin, si les bruitages sont plutôt bien ancrés dans le cadre du jeu, l’ambiance sonore tourne en boucle et est rapidement d’une extrême redondance. Les combats manquent ainsi cruellement de panache… dommage !

The Forgotten Land est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ. Une promotion le propose actuellement pour 3 euros, c’est le moment de se laisser tenter !

Le saviez vous ?

Candy Crush n’a pas fini de faire parler de lui ! Il y a quelques semaines, ce sont nos confrères allemands qui se sont amusés à constater que leur ministre président du Land de Thuringe s’autorisait quelques parties de Candy Crush pendant certaines réunions, notamment en la présence de la chancelière. Si ledit joueur n’a pas démenti, Angela Merkel a préféré garder le silence, bien trop occupée en cette période de crise sanitaire pour s’attarder sur ce genre d’affaires !