Under Leaves (Nintendo Switch) – Le test

Voilà bien un jeu vidéo qui est parvenu à titiller notre curiosité… Que peut bien se calfeutrer derrière ce titre ? Que cachent ces graphismes aux textures tout aussi charmantes que chargées ? Comment parvenir à mettre au point un titre original qui ne tournerait qu’avec des chiffres et des images singulières d’animaux tout autour du monde ? Avec une grande curiosité et un certain amusement, nos plus fervents admirateurs animaliers de l’équipe sont partis à l’assaut de ce jeu vidéo, sans trop savoir ce qu’ils allaient y trouver… Réponse dans notre test !

Développé par Circus Atos et édité par RedDeerGames, « Under Leaves » est une expérience à part entière, qui se boucle pourtant en quelques heures à peine. Petits et grands pourraient bien, néanmoins, trouver plaisir et réconfort au sein de ce jeu vidéo calme et reposant, disposant d’un univers bien à lui, soigné et cohérent.

Où est la petite bête ?

Le titre s’ouvre sur une double carte du monde, l’une dotée d’une couleur chaude, l’autre plutôt froide. Nous découvrirons au fil de nos essais qu’il s’agit simplement d’un découpage du niveau de la difficulté : commencer par le bleu et terminer par le jaune, voilà qui est la bonne marche à suivre. Malheureusement, nous avons fait l’aventure à l’envers, la dernière ligne droite fut donc particulièrement facile !

La carte dispose de multiples cercles, qui viendront peu à peu dévoiler une nouvelle espèce. Chaque animal donne ainsi lieu à un nouveau tableau, dans lequel votre mission consistera à retrouver un certain nombre (le numéro affiché) de petits dessins, plus ou moins visibles. Les différentes contrées du monde sont représentées et il vous faudra passer sur une même zone plusieurs fois afin d’en découvrir tous les secrets.

Certains dessins pourraient bien vous poser quelques difficultés… Mais le jeu vidéo se veut particulièrement facile et accessible. Ainsi, un mini-jeu est proposé pour vous aider à la tâche. Si vous y parvenez, un dessin sera dévoilé.

Une fois l’ensemble des petits dessins découvert, une petite animation sonne votre victoire et vous pouvez revenir sur la carte du monde pour découvrir une nouvelle espèce et un nouveau tableau. Aucune limite de temps, aucun stress !

Une identité cohérente

L’ensemble du jeu vidéo se veut volontairement axé sur la détente. La musique et les bruitages ont clairement été choisis en conséquence et il est fort agréable de jouer à Under Leaves. En outre, avec de tels objectifs universels, il devient particulièrement aisé de réunir la famille autour de la télévision, en quête de tous les objets dissimulés dans les moindres recoins de l’écran.

Le choix graphique pourrait ne pas séduire la majorité mais un charme certain se détache de cet univers et son immense entremêlement permet d’enchevêtrer un maximum de dessins en son sein. Un univers idéal pour le défi en question…

Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !

Le gros défaut du jeu vidéo réside assurément dans sa durée de vie et dans son manque de renouvellement. Nous aurions apprécié retrouver bien plus de mini-jeux afin de nous dévoiler quelques indices en quête de nos objets cachés. Ainsi, la partie se boucle vite et aucune surprise ne vient à nous…

Proposé à près de 13 euros (hors promotion), le tarif est malheureusement bien trop élevé avec un contenu si léger. Un choix regrettable… Pour moins de 5 euros, l’aventure et la découverte de cet univers, malgré tout réussi, méritaient de s’y plonger. Sur téléphone, le jeu est à moins de deux euros !

Le saviez-vous ?

Under Leaves est le joli bébé de Barbora Podhorska. Il naît de son talent indéniable, révélé dans le cadre de la validation de son diplôme en animation et en art interactif. Épaulée et aidée par son ami Michal Berlinger, elle a pu rendre le titre disponible sur de multiples plateformes mobiles, jusqu’à atterrir sur Nintendo Switch depuis le 25 février dernier.