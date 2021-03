Maneater daté sur Nintendo Switch

Mangez, explorez et évoluez dans ce premier shARkPG en monde ouvert.

Le développeur et éditeur de jeux vidéo Tripwire Interactive, et son partenaire et éditeur Deep Silver, Inc. sont fiers d’annoncer qu’aujourd’hui la date de sortie de Maneater sur Nintendo Switch pour le 25 mai. Le jeu invite les joueurs à incarner le prédateur ultime des océans, un requin terrifiant !

Maneater est un jeu solo action-RPG où les joueurs incarnent un bébé requin, arraché du ventre de sa mère, et qui va devoir apprendre à survivre seul. Aidez-le à grandir et à devenir un puissant prédateur tout en explorant divers environnements marins, tels que des marais, des rivières, des stations balnéaires, mais aussi les profondeurs des océans. Combattez pour survivre en pleine mer, avec pour seuls outils votre intelligence, vos mâchoires et une capacité surnaturelle à évoluer à mesure que vous vous nourrissez. Mangez, explorez et évoluez pour devenir la machine à tuer ultime !

« Depuis notre présentation de Maneater lors de l’E3 2018, nous sommes en permanence époustouflés par l’intérêt et le soutien de la communauté », a déclaré John Gibson, PDG et copropriétaire de Tripwire Interactive. « Nous sommes excités à l’idée que les joueurs puissent dès aujourd’hui incarner un requin, dans cet action-RPG en monde ouvert unique en son genre ! »

Caractéristiques principales :