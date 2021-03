Dongo Adventure (Nintendo Switch) – Mini test

L’eShop de la Nintendo Switch regorge de jeux indépendants. Parmi cette masse de jeu indés, il y a un plateformer du nom de Dongo Adventure, édité par QUByte Interactive. Ce jeu est-il dans le haut ou le fond du panier des jeux indés présents sur Nintendo Switch ? Verdict…

Une souris verte qui courait dans l’herbe…

Comme évoqué en introduction, Dongo Adventure est un plateformer en 2,5D en scrolling horizontal dans lequel nous incarnons Dongo, une souris. Dongo doit traverser des niveaux remplis de monstres pour essayer de récolter des pièces d’or et résoudre quelques énigmes, à savoir pousser des objets pour atteindre des plateformes. Pour se débarrasser des ennemis qui se dressent sur sa route, Dongo peut leur lancer des morceaux de fromage qu’il récupère sur sa route ou encore leur sauter dessus.

Sur le papier, il s’agit donc là d’un plateformer sans prétention et qui pourra attirer beaucoup de monde, surtout vu son prix (0,99€). Malheureusement, manette en main nous déchantons vite… très vite…

… que l’on trempe directement dans l’huile

En effet, la première impression que nous avons en démarrant le jeu c’est qu’il est moche, très moche. Le jeu offre des textures en 3D de très mauvaise facture, des personnages peu animés et qui donnent l’impression de ne pas avoir d’âme. Et cela se répète sur tous les niveaux. A cela s’ajoute une bande-son plus qu’irritante qui n’arrive pas à donner une âme au jeu. Nos oreilles se portent donc mieux en jouant sans le son.

Du côté du gameplay, ce n’est guère mieux. Le jeu nous met face à de nombreux dangers et nous n’avons en tout et pour tout que trois petits cœurs pour finir un niveau. Il n’y a rien qui nous offre la possibilité de regagner de la vie au cours du niveau. Nous sommes donc dans un schéma de Die and Retry, mais qui s’avère très vite pénible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il y a un temps de latence entre le moment où nous appuyons sur la touche et le moment où l’action est effectuée à l’écran. Autant dire que pour un jeu de ce genre, c’est problématique à souhait. Il y a également de nombreux bugs de collision. Par exemple, les plateformes peuvent avoir des formes différentes et certaines ont des formes arrondies. Eh oui, Dongo pourra glisser de ces plateformes et tomber, il faut donc être très patient, et un peu maso pour essayer de finir le jeu. A cela s’ajoute des dégâts que nous pouvons prendre de manière aléatoire lorsque nous essayons d’éliminer un ennemi en lui sautant dessus.