Destrobots (Nintendo Switch) – Le test

Dans un monde où les intelligences artificielles et la robotique prennent de plus en plus de place, il semblait normal que le jeune studio 7levels imagine un jeu à base de droïdes qui se détruisent à coup de tirs lasers. Exit les soirées catch à la télévision avec de frêles et mortels humains, faites place à la technologie !

« Faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu »

Le principe de Destrobots est simple : survivre aux hordes ennemies ou mourir. Après avoir choisi votre robot dans un panel qui s’étoffera au cours de l’aventure et dont les looks sont tous aussi improbables que mignons, nous voilà directement plongés dans l’action avec un système de contrôle simple à prendre en main et qui demande l ‘utilisation de peu de touches.

L’action se déroule sur un terrain qui fait la taille de l’écran, tout en 3D et vue du dessus. Les environnements sont colorés, variés (passant d’une ferme à une chambre d’enfant) et remplis de petits détails qui pourront nous servir afin de mettre en place des stratégies contre les ennemis qui nous assaillent sans arrêt. Les sons permettent une immersion efficace dans l’univers du titre,mais les musiques sont au mieux passables, au pire oubliables.

« Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. »

Destrobots propose deux modes de jeu: le mode versus dans lequel il faut être le dernier survivant et qui permet de jouer jusqu’à quatre joueurs en local, et le mode Horde qui nous invite à nous battre contre le jeu et qui nous demande de résister à des vagues d’ennemis afin d’atteindre les niveaux suivants. Ce dernier mode peut se jouer à deux en local et débloquera de nouveaux droïdes qui deviendront ainsi jouables pour les parties suivantes. Il est important de savoir que le choix du robot se faire principalement sur l’apparence, car il n’existe pas de différences stratégiques entre le droïde-ours ou le cyber-pirate.

Le robot se déplace au stick, tir et possède une attaque au corps-à-corps redoutable.

La robotique n’étant pas encore au point, le moindre impact tuera le droïde instantanément. À moins qu’il ne dispose d’un bouclier qui est un bonus éventuel, mais cependant rare à dénicher.

« Faut arrêter ces conneries de nord et de sud ! Une fois pour toutes, le nord, suivant comment on est tourné, ça change tout ! »

Le tir étant l’élément central du jeu, il nous est proposé d’utiliser les quatre touches directionnelles, chacune permettant de tirer dans une direction précise. Et c’est en cela que la prise en main peut être délicate, puisque l’habitude veut que l’on doive orienter son personnage afin de tirer dans la direction voulue.

Là, il n’en est rien. Peu importe l’orientation de votre robot, les touches de tirs nous permettent de viser en fonction des points cardinaux et non de la position. La touche du haut permet donc de tirer vers le nord, et donc d’exécuter un tir de dos, de face ou de côté en fonction de là où regarde le droïde. Cela peut paraître instinctif pour beaucoup d’entre vous, mais peut s’avérer un vrai calvaire et entraîner de nombreuses morts aussi bêtes qu’évitables.