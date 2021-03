Vidéo comparative de Sea of Solitude sur Nintendo Switch vs PC

Sea of Solitude: The Director’s Cut suit le parcours de Kay, une jeune femme transformée en monstre car rongée par la solitude et le désespoir, parcourant un monde magnifique et inondé à la recherche de sa sérénité et de sa paix intérieure. Au cours de cette aventure, elle sera confrontée à des créatures métaphoriques évoquant ses émotions, qu’elle devra surmonter afin d’en apprendre davantage sur elle-même et sur le monde qui l’entoure.

“Je ne pourrais être plus heureuse de lancer pour la première fois un de nos jeux sur Nintendo Switch, grâce à notre collaboration avec Quantic Dream” affirme Cornelia Geppert, fondatrice et directrice créative de Jo-Mei. “Cette nouvelle édition Director’s Cut est une opportunité pour de nouveaux joueurs de découvrir le voyage de Kay sous un angle plus fidèle à notre vision initiale, que ce soit en déplacement ou confortablement chez eux.”

Cette version retravaillée du jeu, développée par le studio Jo-Mei et publiée par Quantic Dream, offre de nombreuses nouveautés aux joueurs afin de maximiser l’immersion proposée par le titre original. Grâce à des dialogues réécrits en collaboration avec l’auteur reconnu Stephen Bell, à un tout nouveau casting de voix et à des cinématiques retravaillées, le jeu bénéficie d’un aspect narratif plus poussé, plongeant le joueur dans une aventure singulière et marquante.