Monster Hunter Rise est disponible sur Nintendo Switch !

La série Monster Hunter™, maintes fois primée et accumulant les records de ventes pour l’éditeur et développeur Capcom, franchit un nouveau cap aujourd’hui avec la sortie mondiale de Monster Hunter Rise™ sur Nintendo Switch™.

Lorsque les joueurs ne sont pas en train d’explorer les cinq environnements proposés, tels que le Temple Oublié, la Forêt Inondée ou les Plaines de sable, ils peuvent également combattre des hordes de monstres massifs dans le nouveau type de quête « Calamité » introduit dans Monster Hunter Rise. Lors de ces quêtes, les chasseurs doivent œuvrer de concert avec les citoyens du village de Kamura pour préparer leurs installations défensives et défendre les barricades de la forteresse contre les vagues de monstres, dont les terribles monstres Supérieurs qui viennent parfois semer la panique pendant le siège.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux “Talents de Substitution” pour chaque arme au fur et à mesure que les chasseurs progressent dans le jeu. Ils permettent aux joueurs de créer de nouveaux combos et stratégies qui correspondent mieux à leur style de jeu.

Monster Hunter Rise intègre également une difficulté adaptative dynamique pour le mode multijoueur, qui s’ajuste automatiquement lorsque de nouveaux joueurs entrent et sortent d’une quête. La nouvelle fonction “Hunter Connect” permet aux joueurs de créer des tags avec leurs objectifs et leur style de jeu, et ainsi d’affiner la recherche d’autres joueurs ayant les mêmes tags. En terminant une quête en mode multijoueurs, les chasseurs pourront également « liker » les autres chasseurs de leur groupe et augmenter la probabilité de les retrouver dans le cadre d’une prochaine partie en ligne.

Comme pour les épisodes précédents de la série, Monster Hunter Rise comprendra un solide contenu additionnel gratuit post-lancement. Le premier a déjà été annoncée pour la fin du mois d’avril et proposera un certain nombre de nouveaux monstres, dont le Chameleos qui fait son grand retour. Ce Dragon Ancien fantasque aime semer la zizanie avant de disparaître sans laisser de trace. Le trailer de lancement a également confirmé que le Rathalos Supérieur arrivera aussi à cette occasion. De plus amples informations sur cette mise à jour et les suivantes seront révélées dans les mois à venir.

En plus de l’Edition Standard (physique et numérique) de Monster Hunter Rise, une Edition Deluxe numérique est disponible, comprenant l’Edition Standard du jeu, ainsi qu’un bon pour un pack de contenus additionnels téléchargeables dans le jeu, comme un ensemble d’armure spéciale “Kamura”, des emotes exclusifs, des objets cosmétiques et bien plus encore.

L’aventure reprend de plus belle dès aujourd’hui pour les chasseurs de monstres du monde entier !

Monster Hunter Rise est un action/RPG développé par Capcom et édité et distribué en Europe par Nintendo. Il est disponible sur Nintendo Switch en versions physiques et dématérialisées depuis le 26 mars 2021 et sortira sur PC en 2022.