Blue Reflection Tie annoncé sur Switch

En 2017, lorsque le studio japonais Gust connu pour la série Atelier se lance dans une nouvelle tentative du RPG et faire autre chose que du Atelier, nous nous sommes retrouvés avec un certain Blue Reflection. Il n’est jamais trop tard pour avoir un remaster du jeu sur Switch un jour, toutefois nous n’avons rien de plus concret à ce sujet à vous proposer aujourd’hui. En revanche, on peut vous annoncer l’arriver du nouvel opus de cette série sur Switch et sur d’autres plate-formes. En dévoilant plus d’informations sur les nouveaux projets autour de “Blue Reflection“, Koei Tecmo Games annonce une série anime mais également un nouveau smartphone ainsi qu’un autre nouveau jeu inédit sur console répondant au titre de Blue Reflection Tie. On vous laisse les tweets en rapport à tout ça ci-dessous et présentant également les premières illustrations clés autour de ce nouveau projet prévu sans date précise à ce jour même au Japon.