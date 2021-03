Apex Legends (Nintendo Switch) – Le test

Deux ans après sa sortie sur PC, Xbox One et PS4, Apex Legends débarque enfin sur Nintendo Switch. Le Batte Royal d’Electronic Arts et de Respawn Entertainement, porté par Panic Button, est-il à la hauteur sur Nintendo Switch ? Verdict…

C’est l’histoire d’une Bataille Royale

Pour ceux qui ne connaissent pas Apex Legends, il s’agit là d’un Battle Royal, free to play, comme le sont Fornite ou PUBG pour ne parler que des plus connus. Développé par Respawn Entertainment (le studio derrière Titanfall), Apex Legends veut son univers rattaché à la licence Titanfall, non pas par le gameplay, mais plutôt par les environnements et les personnages.

Qui dit Battle Royal, dit joueurs lâchés sur une carte par les airs. Une fois au sol, nous devons trouver de quoi nous équiper (armes, boucliers, munitions…) pour affronter les autres joueurs et être le dernier survivant. A cela s’ajoute une zone qui rétrécie au fur et à mesure que la partie avance dans le temps.

Alors certes, Apex Legends est un Battle Royal, mais les développeurs ont essayé d’apporter un vent de fraîcheur et de renouveau par rapport à ce que propose la concurrence.

You talking to me ?

En effet, le jeu se joue uniquement en équipe de trois joueurs et mise sur la communication. Cependant, quand on parle de communication, elle n’est pas nécessairement en vocale. En effet Electronic Arts et Respawn Entertainment ont pensé aux joueurs « solo » et donc la communication va pouvoir se matérialiser par le signalement de joueurs d’armes ou autres objets utiles pour notre combat avec simplement la touche R. Oui, les développeurs ont vraiment bien pensé ce système de ping qui s’avère simple et intuitif.

Un pour tous et tous pour un

Autre point intéressant, le personnage que nous incarnons n’est pas un personnage random à qui l’on ajoute un skin pour lui donner meilleure allure. Ici, nous avons le choix entre six Légendes sur seize au total. Les dix autres sont à débloquer via des « Pièces Apex » qui sont disponibles à l’achat ou grâce à des « Jetons Légendaires ». Ces jetons s’obtiennent en passant des niveaux. Donc, en somme, il est possible de ne pas dépenser un centime pour obtenir l’intégralité des Légendes, mais il nous faudra du temps de jeu et de la patience. Bien sûr des skins sont également disponibles pour les légendes et les armes, mais il faudra, pour les obtenir, passer par la caisse.

Ce n’est pas tout, puisque que chaque personnage dispose de ses propres capacités. Chaque Légende possède trois capacités, une passive qui est tout le temps activée, une capacité tactique qui s’active avec la touche L et qui se recharge en une bonne dizaine de secondes, et une capacité ultime qui s’active avec les touches L et R qui est sans conteste la plus utile et efficace.

De plus, il y a trois catégories de Légende : les Légendes qui feront des dégâts, les Légendes avec des capacités de support et les Légendes axés sur la défense.

Un gameplay agréable et du jeu cross-platform…

Lors du premier lancement, nous devons passer par la case Tutoriel afin d’y découvrir les bases du jeu. Ce tutoriel est assez court, mais plutôt bien fait. Cependant, il ne se concentre que sur les bases, nous découvrons les subtilités au fur et à mesure des parties.

A cela s’ajoute une très bonne optimisation des commandes pour ping, ouvrir son inventaire ou encore de loot les items sur le sol. Bref, de quoi pouvoir être performant en combat. La maniabilité avec la manette pro est très agréable.

Pour les Joy-Con, comme souvent, c’est une autre histoire. En effet, nous perdons en précision du fait de la taille des manettes. Pour pallier à cela, le gyroscope présent dans les Joy-Con peut être activé et permet de gagner en précision.

De plus, le jeu est cross-platform, ce qui signifie que nous avons la possibilité d’affronter des joueurs jouant sur PC, Xbox et Playstation. Cependant, à l’heure où ce test est écrit, il n’y a pas de cross-progression (ou la possibilité de pouvoir récupérer son profil d’une autre version sur Switch, tout comme il est, pour l’instant, impossible de pouvoir basculer de la version Switch à une autre version). Mais cette fonctionnalité est dans les tuyaux et devrait arriver prochainement.

Pour ce qui est du cross-platform, il est fortement recommandé de l’activer, puisque presque un mois après la sortie du jeu, nous nous rendons compte que le matchmaking pour affronter des joueurs exclusivement sur Nintendo Switch met énormément de temps à trouver du monde… et encore faut-il qu’il aboutisse.

… mais une technique aux fraises

Malheureusement, nous sentons que pour essayer de porter Apex Legends au mieux sur Switch, les équipes de Panic Button ont dû faire des sacrifices et c’est la partie technique qui en a fait les frais. Cela peut expliquer la difficulté à jouer uniquement avec des joueurs Switch.

En effet, la résolution du jeu n’est pas ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur Nintendo Switch, mais cela avait été annoncé. Le jeu offre donc une résolution en 576p en mode portable et passe à 720p une fois la console dockée et en 30FPS.

De plus, les textures et environnements ont été réduits au maximum pour permettre au jeu de tourner le mieux possible sur Nintendo Switch. Cela se traduit par une lisibilité compliqué dès lors que les ennemis sont loin. On a souvent du mal à les distinguer des éléments du décor.

Ces sacrifices se ressentent une fois en jeu, puisque le titre souffre régulièrement de chute de framerate ce qui est très embêtant pour un jeu multijoueur en ligne, qui plus est compétitif. Ces problèmes se ressentent moins en jouant sur la télé.

A cela s’ajoute des bugs d’affichages, surtout en début de partie avant de faire le grand saut, où la map peine à s’afficher correctement.

Histoire de ne pas noircir le tableau, notons tout de même qu’Apex Legends cartonne et que Respawn Entertainment assure un suivi régulier sur son jeu au fil des saisons qui passent, que ce soit en ajout de contenu ou en correction de bugs.

Autre bon point, nous n’avons pas rencontré de problème de stabilité en ligne, le jeu est stable, ce qui est plutôt rassurant.