Level-5 présente une nouvelle vidéo sur le prochain Inazuma Eleven sur Switch

Initialement prévu pour sortir depuis 2017 et maintes fois repoussé avant d’être fatalement rebooté pour des soucis de qualité, le PDG de Level-5 Akihiro Hino nous montre enfin du nouveau concernant Inazuma Eleven: Eiyuu-tachi no Great Road ou Inazuma Eleven: La grande voie des Héros (traduction non officielle du titre). Le PDG nous présente ainsi une vidéo de mise à jour autour du développement du jeu. Le moins que l’on puisse dire c’est que le studio ne plaisante pas et à grandement changer l’aspect du jeu encore en développement. Il est précisé que ce que nous voyons sont des images Switch et que l’objectif désormais est de sortir le jeu d’ici 2023. Mode solo et mode multijoueur en ligne seront bien évidemment de la partie et le PDG s’excuse de nombreuses choses entourant le développement du jeu jusqu’à présent. Toutefois il se réjouit de pouvoir proposer un titre qui ressemble beaucoup plus à un produit finit. En patientant, on vous laisse voir tout ça ci-dessous.