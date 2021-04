Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (Nintendo Switch) – Le test

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Annonce surprise lors du dernier Nintendo Direct, le remaster de Stubbs the Zombie ne semblait de prime abord pas forcément visuellement séduisant… Alors était-il nécessaire de faire revenir ce zombie à la vie ? On vous dit tout !

Bienvenue à Punchbowl, la ville de demain !

Commençons par un peu d’histoire… Stubbs the Zombie est un jeu à part, sorti en 2005 à la toute fin de vie de la Xbox (dont il était une exclu, même s’il a également été porté sur PC & MAC), le jeu a bénéficié d’une aura particulière, en partie grâce aux bons retours des joueurs de la première (et dernière) heure ! Stubbs the zombie est le premier titre des studios Wieload Games, qui à l’époque a été fondé par Alexander Seropian (co-fondateur de Bungie – vous savez Halo) et d’autres anciens du même studio, suite au rachat de Bungie par Microsoft. Le jeu bénéficiera par la suite d’une ressortie sur le Xbox Live en 2008 permettant aux joueurs Xbox 360 de s’y frotter avant qu’il ne soit retiré pour des problèmes techniques. Entre temps, le studio Wideload a été racheté par Disney (rejoignant la branche Disney Interactive) avant d’être définitivement fermé en 2014… Autant dire que le destin de Stubbs semblait scellé et ne laissait envisager un retour. Mais rappelez-vous, c’est d’un zombie dont il s’agit et c’est le genre de personnage à ne pas se laisser enterrer comme ça ! Nous voilà donc en 2021 et l’éditeur original du titre Aspyr Media décide de ramener le zombie à la vie… Fin du cours d’histoire ! Passons à l’histoire du jeu…

Stubbs the Zombie vous place donc dans la peau décharnée de Stubbs, zombie de son état, qui sort de terre en 1959 pour assouvir sa soif de cerveau (et de vengeance ?) dans la ville moderne et un tantinet uchronique de Punchbowl, en Pennsylvanie. En effet, celle-ci sous l’impulsion de l’industriel milliardaire, Andrew Monday, jouit d’une technologie dernier cri, incluant des robots, des pistolets lasers et autres voitures volantes… le tout dans une ambiance d’époque ! Stubbs va donc devoir se frayer un chemin à travers la ville pour semer le chaos et surtout se remplir la panse (trouée) de cerveauuuux !

Halo sur Punchbowl

On le disait en introduction, le jeu a été développé par d’anciens de chez Bungie, cela se ressent au niveau du gameplay et des environnements de jeu, ce qui en soit est plutôt positif. Notre Zombie évolue donc dans des zones semi-ouvertes, en quête de cerveaux à croquer. Évidemment, la ville est habitée et vous aurez tôt fait de profiter d’un buffet gratuit ! Lequel buffet deviendra par la suite vos compagnons de « table ». En effet, tous les personnages tués par Stubbs reviendront à la vie sous la forme de zombie, prêt à becqueter de la cervelle avec lui ! Pour les transformer, il suffira de les frapper via des attaques de mêlées ou de directement leur croquer la cervelle quand ils sont affaiblis. Il en sera de même pour les humains tués par les Zombies engendrés par Sutbbs qui rejoindront alors votre « Horde ». C’est d’ailleurs l’une des premières capacités de Stubbs spéciales, celle de pouvoir siffler une horde de zombies (maximum 6) pour qu’ils vous suivent. Au fil de l’aventure, Stubbs gagnera des capacités supplémentaires, comme lâcher une énorme flatulence dont l’odeur digne d’un chili sauce extra-fort avec supplément oignon fragrance pourriture aura pour effet d’étourdir les adversaires environnants et ainsi de pouvoir leur tailler un bout de cervelle plus facilement. Par la suite, il sera capable de lancer ses boyaux dont les gaz provoqueront une explosion qui vous permettra de nettoyer certaines zones. Stubbs sera également capable de lancer sa main pour la contrôler à distance (un peu à l’image de la Chose dans la famille Adams), à ceci près que cette main vous permettra de prendre le contrôle de certains ennemis. Une fois l’humain sous votre contrôle, vous pourrez ainsi bénéficier des armes dont il dispose pour éradiquer les autres humains et filer un coup de flingue parfois bienvenue dans les assauts de votre horde, donnant alors au jeu des allures de TPS. Enfin, Stubbs pourra utiliser sa tête comme une boule de bowling explosive que vous pourrez contrôler pour que la déflagration cause le maximum de dégâts dans les rangs ennemis. L’énergie vitale de notre « héros » remonte automatiquement si on reste tranquille dans un coin, par contre pour la jauge des différentes capacités spéciales, il faudra croquer du cervelet…

Notre zombie de son état bénéficie donc d’un panel d’actions assez variées. Notons que l’usage de chacune d’elles s’accompagne d’une animation très « cartoon » assez amusante (Stubbs met la main dans son cou pour en ressortir une nouvelle tête après le coup de « boum »ling). Notons également sa démarche zombiesque (façon bourré), mais qui rend parfaitement bien, par chance Stubbs est également assez véloce (pour un zombie) et à aucun moment, on a l’impression de « se trainer ». Nous avons parlé des phases façon TPS, il y a également quelques phases en véhicule. Celle-ci reprend les commandes de Halo, mais s’avèrent parfois un peu complexe à manœuvrer ! Le stick gauche permettant d’avancer ou de reculer, alors que le droit permet de tourner… mais fait également tourner la caméra ! Les premières minutes en tracteur risquent de vous faire un peu tourner la tête… mais on finit par s’y faire (et les phases en véhicule ne sont pas primordiales pour avancer dans le jeu). Malgré le côté semi-ouvert, nous pouvons appréhender les niveaux avec une certaine « liberté ». Vous pourrez, soit, foncer dans le tas et tenter de dévorer les humains (tactique parfois délicate, parce qu’ils sont nombreux et armés), soit laisser votre horde faire le ménage ou détourner l’attention, pendant que vous prendrez les humains résistants à revers…Cela donne une petite dimension « tactique » qui permet de renouveler les parties. On notera aussi des affrontements contre des boss, qui s’avèrent parfois un peu plus compliqués et pour lesquels il faudra user un peu de votre chair à zombie pour les affaiblir, tout en étant également rapide dans vos actions pour réduire leur vie à néant ! Certains seront originaux, sous la forme d’un jeu de danse bien qu’un peu difficile à enchaîner au niveau des boutons (par chance il est possible de passer ce combat si vous galérez un peu trop… à croire que les développeurs avaient conscience de la difficulté de cette phase). Mais de manière générale, notre brave Zombie répond bien !

Cerveeeeaaauuuuuuuu !

Votre avancée sera ponctuée par quelques cinématiques (pour le coup, l’écran passe en 4/3 avec un effet vieux film) histoire de faire avancer « l’histoire »… mais en règle générale il s’agit de scènes complètement décalées, jouant sur les codes des films de genre, certains dialogues sont d’ailleurs assez savoureux et participent à la bonne humeur globale qui se dégage du titre (entre 2 gerbes de sang). L’ambiance globale rappelle également «Destroy All Humans ! » qui vous mettait dans la peau d’un extra-terrestre à la même période. Stubbs sera amené à visiter des zones assez variées, allant du centre-ville tendance futuriste à un décor plus campagnard en passant par un centre d’épuration, un commissariat de police, un laboratoire scientifique ou aussi une ville assiégée. Bref, de ce point de vue, c’est plutôt positif. Par contre, visuellement, on sent que le jeu a subi le poids des années. Même si le travail de remaster fait par les équipes de Aspyr est plutôt propre au niveau des textures (passés en HD), on regrette que ça se soit arrêté là… Le jeu est « propre », pas d’aliasing ou d’effet brouillard… Par contre certains décors semblent parfois un peu vides… Même s’il y a du zombie et des humains à proximité ! Le jeu reste hyper fluide, quel que soit le nombre de personnages affichés et l’action à l’écran. (Encore heureux nous direz-vous, mais bon, il est important de le préciser). On a aussi constaté une espèce de filtre vert pâle tout au long des phases de jeu (qui n’est pas présent durant les cinématiques), c’est un peu troublant au début, mais on s’y fait, sans doute est-ce pour rajouter une certaine ambiance au titre ? Dommage qu’il ne soit pas possible de le désactiver.

Pour le reste, c’est un copier/coller du jeu d’origine que ce soit au niveau de la bande-son (parfois en décalage avec l’action), mais de très bonne facture. Notons également les bruitages, vous allez en entendre des cris et des « not my brain ! » ou « braiiiiin » façon Tarman ! (personnage du film le Retour des Morts Vivants que l’on vous recommande pour une soirée film/pizza). Par contre n’espérez aucun contenu supplémentaire et c’est un peu dommage…Soyez toutefois rassurés, rien n’a été retiré. C’est toujours aussi trash, l’hémoglobine coule de manière démesurée et le jeu bénéficie de sous-titres en Français de qualité ! Le jeu conserve d’ailleurs également son mode 2 joueurs en local uniquement, mais que nous n’avons pas eu l’occasion de tester avec un ami zombifié.