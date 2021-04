Otti: The House Keeper (Nintendo Switch) – Le test

Développé par Maksym Vostruhin et édité par Ultimate Games, Otti House keeper est disponible sur le store de Nintendo depuis le 20 janvier 2021 pour 7,99€. Sorti à la base sur steam pour 6,59€ depuis le 25 août 2020. Le jeu est disponible en anglais et en russe. Que vaut ce petit jeu et ce portage sur switch ? C’est ce que nous allons voir dès maintenant.

Une histoire de fantômes et d’Or

Otti, un ancien voleur, veut protéger son or de ses ennemis et tout regrouper dans une seule maison. Car oui, Otti a beaucoup voyagé et des maisons, il en a partout à travers le monde. Notre bonhomme ne peut malheureusement pas rentrer en contact avec les voleurs, car il a été maudit, c’est donc à vous que revient la mission de récolter les trésors d’Otti.

Pour cela, 5 paliers, comportant 5 niveaux chacun vous attendent. Chaque palier vous emmène dans un univers différent : forêt, médiéval, western, Egypte, le tout dans un style 2D au graphisme cartoon. 2 mélodies vous accompagneront dans le jeu, plutôt plaisantes, elles ne sont pas entêtantes et respectent le thème du casse-tête.

Un Tower defense version puzzle game

A chaque niveau on vous demandera la même chose : empêcher les voleurs de dérober les trésors de la maison et les tuer avant qu’ils atteignent la pièce où se cache Otti. Pour cela, on mettra à votre disposition des pièges, différents selon le palier, à placer correctement dans la demeure afin de détruire les 3 vies que possède chaque intrus. Certains pièges se déclenchent automatiquement, d’autres seront à activer au bon moment, des objets pourront être détruits pour détourner l’attention des cambrioleurs, etc… A vous de faire aller vos méninges pour résoudre les niveaux et avancer.

Une fois le rôdeur éliminé, il vous reste à récolter les trésors, commence alors une partie de cache-cache, les objets sont dissimulés dans le décor et c’est à vous de les trouver. Certaines demeures comprendront également un coffre qu’il faudra forcer en jouant à des labyrinthes, petits jeux d’adresse qui viennent s’ajouter à la trame principale.

Une maniabilité qui laisse à désirer

Le jeu se veut jouable entièrement en tactile et effectivement, il l’est. Par contre, la version manette s’en trouve fortement pénalisée et certains niveaux sont difficilement jouable, voire impossible à réaliser. Pour ce qui est du tactile, un stylet vous sera clairement nécessaire! On ne pense pas avoir des doigts particulièrement gros et atteindre les objets s’avèrent tout de même fastidieux. Avec un stylet, le jeu est plaisant et permet d’avancer correctement sans jeter votre manette à travers l’écran !