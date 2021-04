Les promotions du Indie World sur Nintendo Switch déjà en ligne

Annoncé alors du Nintendo Direct Indie World, les promotions sont en lignes.

Les nouvelles promotions seront disponibles jusqu’au 25 avril à 23 h 59 PT / 26 avril à 2 h 59 ET.

Bloodroots – €13.99 (prix de base: €19.99)

Carrion – €13.39 (prix de base: €19.99)

Carto – €14.99 (prix de base: €19.99)

Coffee Talk – €9.09 (prix de base: €12.99)

Curse of the Dead Gods – €15.99 (prix de base: €19.99)

Danara: Trials of Fear Edition – €5.24 (prix de base: €14.99)

Dead Cells – €17.49 (prix de base: €24.99)

Evan’s Remains – €4.89 (prix de base: €6.99)

Evergate – €7.49 (prix de base: €9.99)

Faeria – €13.39 (prix de base: €19.99)

Fez – €13.49 (prix de base: €14.99)

Grindstone – €14.99 (prix de base: €19.99)

Hades – €19.99 (prix de base: €24.99)

Haven – €19.99 (prix de base: €24.99)

Katana Zero – €8.99 (prix de base: €14.99)

Killer Queen Black – €15.99 (prix de base: €19.99)

Manifold Garden – €13.99 (prix de base: €19.99)

Mulaka – €8.99 (prix de base: €19.98)

No Straight Roads – €26.79 (prix de base: €39.99)

OlliOlli: Switch Stance – €2.99 (prix de base: €14.99)

Ori and the Will of the Wisps – €23.99 (prix de base: €29.99)

Panzer Paladin – €14.99 (prix de base: €19.99)

Raji: An Ancient Epic – €12.49 (prix de base: €24.99)

River City Girls – €20.99 (prix de base: €29.99)

Roki – €9.99 (prix de base: €19.99)

Sea of Solitude: The Director’s Cut – €13.99 (prix de base: €19.99)

Sky Racket – €5.24 (prix de base: €14.99)

Superliminal – €13.99 (prix de base: €19.99)

Terraria – €14.99 (prix de base: €29.99)

The Jackbox Party Pack 7 – €19.49 (prix de base: €29.99)

When the Past was Around – €5.94 (prix de base: €8.49)