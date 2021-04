Stitchy in Tooki Trouble (Nintendo Switch) – Le test

Nouveau jeu du petit studio indépendant belge Polygoat, Stitchy in Tooki Trouble est un jeu de plateformes à défilement latéral prévu pour le 15 avril 2021, son prix est de 12,99 euros, mais il bénéficie d’une offre de lancement à 9,74 euros jusqu’au 18 avril.

De quoi ça parle ?

Vous incarnez un épouvantail, votre travail est donc de ne pas vous faire voler votre champ de maïs. Alors que vous êtes cloué à votre poste comme absolument tous les jours, voilà qu’une horde de robots, faits de bois, se rue sur votre position, emmenant avec eux tout produit du champ. Pourquoi ont-ils fait ça ? Nous ne le savons pas, mais une chose est sûre : vous allez tout faire pour récupérer ce que vous deviez protéger. Après tout, c’est pour le garder que vous avez été créé. C’est dans cette quête que vous vous lancez en voyageant à travers trois mondes, composés chacun de neuf niveaux, un combat final contre le boss de la région, et un niveau secret.

Est-ce agréable d’y jouer ?

Au niveau sonore, la musique est entraînante et les bruitages sont courts. Le bruit de ramassage de maïs est relativement doux, pour satisfaire notre envie de progression. Cependant, le bruit de la mort commence à devenir pénible lorsque nous commençons à mourir en boucle, ce qui reste un élément qui devrait motiver à rester en vie.

Pour ce qui est du côté visuel, nous avons de jolis graphismes. Les personnages sont travaillés et on remarque facilement la différence entre tous les types d’ennemis. Le décor est tout aussi travaillé, avec le chemin à emprunter au premier plan et une vue sympathique de ce qu’il se passe dans le monde au second, qui avance et recule en même temps que vous sur le chemin, montrant ainsi que vous vous éloignez du champ et avancez vers votre destination.

Il y a une multitude d’ennemis, tous différents, mais ils restent bien sûr tous des robots. Il semble même que certains puissent nager ou encore voler.

Et niveau gameplay, ça donne quoi ?

Tout d’abord, la prise en mains des contrôles se fait de façon relativement aisée : vous pouvez aller à gauche, aller à droite, sauter, écraser le sol, et même double sauter ! Il n’y a en revanche pas possibilité d’aller plus vite avec une touche de course, mais vous pouvez néanmoins aller plus doucement en inclinant très légèrement le stick.

Ensuite, ce n’est pas parce que le jeu semble facile d’accès qu’il en reste simple. Faites-vous toucher trois fois ou tombez dans le vide et c’est fini. Et oui, vous allez l’entendre ce fameux bruit de mort, ne serait-ce que dans les combats de fin de monde, pour comprendre comment fonctionne l’adversaire. Rassurez-vous, il y a des points de sauvegarde au milieu des niveaux (hors boss).

Chaque nouveau niveau apporte sa petite évolution, que ce soit un ennemi ou une amélioration de jeu.

Que faire après avoir fini l’histoire ?

Si vous êtes un joueur qui veut plus que l’histoire, sachez que chaque monde comporte un niveau caché, qu’il faudra faire en ayant 27 totems. Ces totems, au nombre de trois par stage, se trouvent dans les neuf niveaux qui constituent un monde. Ils sont cachés et il vous faudra bien examiner le décor pour trouver les passages que vous pourriez avoir manqués.

Et si vous avez déjà fini les niveaux secrets, vous pouvez essayer de battre vos temps de réalisation des niveaux. Il est possible d’acquérir trois étoiles par niveau, chacune se débloquant à un pallier de temps différent. Pour y arriver, vous devrez ne pas vous arrêter en chemin, et ne pas mourir.