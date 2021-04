Mario Kart 8 Deluxe décroche un nouveau record américain !

La réitération Nintendo Switch du jeu de course dans l’univers du plombier moustachu commence a mal discerner la concurrence dans son rétroviseur.

C’est dans un rapport récent du NPD, un groupe d’études marketing qui vient régulièrement estimer et analyser les ventes sur plusieurs secteurs, notamment le jeu vidéo, que l’on a une confirmation selon leurs données que Mario Kart 8 Deluxe est devenu le jeu de course le plus vendu de tous les temps aux USA.

Malgré le fait que le jeu va souffler sa 4ème bougie sur Nintendo Switch dans les prochains jours, c’est une performance exceptionnelle, ce dernier se classant encore 6ème jeu le plus vendu dans le top mensuel de Mars aux US, et ce toutes consoles confondues !

Après avoir passé mondialement le cap du jeu de combat le plus vendu de tous les temps grâce a Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo continue de s’imposer en mastodonte sur différents genres, Mario Kart se battant déjà lui même a chaque itération pour devenir le jeu de course le plus vendu de tous les temps.

Reste encore à attendre le bilan financier annuel de Nintendo pour confirmer les ventes totales de cette édition Deluxe (ventes eShop comprises) qui ne devrait pas tarder à dépasser les ventes totales de Mario Kart Wii, précédent détenteur du record de la série, si ce n’est pas déjà fait.