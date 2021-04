Pokken Tournament à l’origine du deal avec Bandai Namco pour New Pokemon Snap

New Pokemon Snap n’est pas le premier jeu spin-off de Bandai Namco sur la série Pokemon. Ils ont aussi été sur le développement de Pokken Tournament sur Wii U et bornes d’arcades, mais aussi le portage sur Nintendo Switch qui est sorti plus tard.

On apprend ce matin que c’est Pokken Tournament qui a permis à Bandai Namco de travailler sur New Pokemon Snap. Le directeur Haruki Suzaki l’a confirmer à IGN et a également confié que l’équipe a pu parler avec certains des développeurs originaux de Pokemon Snap (sur Nintendo 64) tout en s’attaquant au projet sur Switch qui sortira le 30 avril prochain.