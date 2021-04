Signs of the Sojourner (Nintendo Switch) – Le test

Signs of the Sojourner

L’avantage des jeux indés, c’est qu’ils osent proposer des choses absolument improbables comme, par exemple, mélanger un jeu d’aventures narratif avec un jeu de cartes, et quand le mélange fonctionne cela donne des jeux superbes et étonnants. Cela a été le cas avec Iris and The Giant il y a quelques mois. Aujourd’hui ce sont les développeurs californiens de Echodog Games qui proposent Signs of Sojourner. Ce jeu en vaut-il la chandelle ?

La caravane de l’étrange (mais plutôt mignon)

Le début du jeu est assez abrupt, la mère de l’héroïne meurt, et celle-ci se retrouve à devoir gérer le magasin familial. Elle décide de suivre une caravane de marchands pour trouver des fournitures à vendre. Signs of Sojourner est assez minimaliste, tant par ses graphismes que par sa jouabilité.

Il faut dialoguer avec les personnages que l’on rencontre en utilisant des cartes sur lesquelles se trouvent des symboles. Rond, croix, carré, triangle, et il faut les faire correspondre pour que le dialogue se déroule bien. Chaque dialogue est représenté par une ligne en haut de l’écran le long de laquelle on voit des carrés blancs ou noirs qui deviennent des bulles de dialogues blanches si c’est réussi et noires si c’est raté.

Un échec lors d’une discussion ne signifie pas la fin du jeu. C’est juste la perte d’une opportunité ou la fin prématurée d’une esquisse de quelque chose, mais qui pourra évoluer dans le temps. Le temps du jeu est particulier. Un calendrier nous montre notre progression, et au bout de cinquante jours, notre premier voyage touche à sa fin. Il faudra enchaîner cinq voyages, chacun rempli de rencontres et de cartes à jouer différentes pour voir la fin de l’aventure.

Les rencontres que l’on fait lors d’un voyage pourront aboutir à un résultat différent si on obtient des cartes dont les symboles sont susceptibles de mieux correspondre à notre interlocuteur du moment. Ces symboles représentent notre état d’esprit : empathique, logique, diplomate, créatif, travailleur, observateur.

Les chiens aboient, la caravane passe (et elle repassera bientôt)

La vraie difficulté de Signs of Sojourner, c’est que la seule langue disponible est l’anglais. Et pour un jeu dans lequel les dialogues jouent un rôle primordial, c’est compliqué pour qui n’est pas anglophone avec un niveau correct. Sans la compréhension des enjeux, on passe complètement à côté de tout l’impact émotionnel du titre, et de fait, le jeu se coupe d’une grande partie de son public à cause de ça. C’est dommage, car la localisation aurait pu se faire, sachant qu’il n’y a que des dialogues écrits.

Sur le plan du gameplay, le concept de sigles sur les cartes est intéressant, mais le fait de n’avoir que dix cartes dans son deck limite grandement les possibilités. De plus, après chaque dialogue, il faut choisir une carte parmi trois au choix et abandonner une carte de son deck. Ensuite, tout au long du voyage, on obtient des cartes “fatigue” qui nous font perdre le dialogue quand on les joue. Ce n’est pas grave en soi, mais c’est assez frustrant de commencer une discussion et de se rendre compte qu’aucune carte que l’on a en main ne nous permettra de faire avancer le dialogue de façon favorable.

Graphiquement, le jeu est composé d’images fixes couleur pastel, très jolies, un peu dans le style d’un roman graphique. Sur le plan sonore, la musique est calme et relaxante, tout à fait en phase avec le concept du jeu.