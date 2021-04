Star Wars Republic Commando (Nintendo Switch) – Le test

Personne ne nous contredira : la saga Star Wars traverse les décennies, déchaîne et déchire les fans que ce soit sur grand écran, sur les plateformes de VOD, ou encore sur consoles. Il faut dire qu’au début des années 2000, nous avons vu débarquer bons nombres de bons jeux Star Wars sur consoles. Nous allons nous intéresser au portage d’un jeu de 2005, sorti à l’époque sur PC et Xbox uniquement : Star Wars Republic Commando dont l’action prend place en pleine guerre des Clones, entre l’Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Seize ans après sa première apparition, que vaut aujourd’hui ce portage sur Nintendo Switch ? C’est ce que nous allons voir …

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine…

Nous nous retrouvons dans la peau de Delta 38, le chef de l’Escadron Delta, une unité de clones. Cet escadron est envoyé sur le front pour des missions périlleuses. En plus de Delta 38, l’escadron Delta est composé de trois autres membres qui sont Delta 07, également connu sous le nom de Snev, un tireur d’élite ; Delta 62 aka Nitro, le roi des explosifs et enfin, Delta 40, ou Hacker pour les intimes, un expert en informatique.

La campagne vous fera parcourir la désertique Geonosis, monter à bord du labyrinthique croiseur Prosecutor, pour finir sur la planète des Wookies et de ce cher Chewbacca : Kashyyyk.

Nous commençons le jeu par un bref prologue sur Kamino, la planète où les clones sont créés, nous présentant le contexte avant d’être jeté dans le grand bain. Au tout début, nous sommes munis du fameux fusil d’assaut DC-17 mais l’aventure nous procurera quelques nouvelles armes.

La force est plaisante, mais aussi paresseuse

Comme évoqué plus haut, Star Wars Republic Commando n’est ni un remake, ni un remaster du titre sorti en 2005, mais un simple portage. À la surprise générale, le titre est visuellement très agréable à l’œil et ce, malgré les années. Cependant, il n’est pas rare d’avoir de légères chutes de framerate, surtout lorsque nous nous retrouvons face à des ennemis. De plus, nous remarquons un manque d’inspiration dans les environnements qui se ressemblent pas mal dans un même niveau.

Pour renforcer les points positifs du titre, nous avons là un doublage français de qualité et des musiques issues des films de la prélogie ce qui renforce le plaisir de jeu et nous permet de nous attacher très facilement et surtout très rapidement à cet escadron pas comme les autres. En effet, leurs chamailleries et autres échanges percutants sont très agréables à suivre, et conservent l’esprit Star Wars.

Malheureusement le récit reste au second plan et s’avère anecdotique puisque nous nous retrouvons à enchaîner les missions, avec des objectifs transmis par communication radio.

Un gameplay maîtrisé mais archaïque

Star Wars Republic Commando n’est pas un simple FPS, puisqu’il est serti d’un côté tactical avec la gestion de l’escadron. En effet, même si nos compagnons prennent des décisions par eux-mêmes, nous pouvons, fort heureusement, leur donner des consignes sur la formation ou sur des actions à effectuer comme réanimer un allié tombé au combat, ouvrir une porte, se mettre à couvert… Nous pouvons, bien entendu, effectuer ces mêmes actions.

Pour le gameplay, celui-ci n’a pas évolué et on retrouve les mêmes qualités et défauts qu’en 2005. Par exemple, pour ouvrir le menu des ordres, il faut maintenir la touche A quelques secondes puis sélectionner l’ordre voulu via les flèches directionnelles. Pour rester accroupi, il faut encore maintenir le stick gauche. Fort heureusement, le jeu nous propose toujours la possibilité d’assigner les touches selon nos préférences.

Même si le gameplay un poil archaïque fait perdre un peu de peps aux affrontements, les combats n’en restent pas moins très jouissifs en variant les situations. Il vous faudra parfois retenir les ennemis pendant un certain temps afin que l’un de vos alliés effectue une tâche en particulier (pirater des données par exemple), vous devrez aussi poser des pièges ci et là, ou encore secourir des Wookies, qui par la suite viendront vous donner un coup de main.

De plus, comme évoqué plus haut, nous récupérerons différentes armes au cours de la partie, ce qui fait que nous pourrons combattre avec un simple pistolet, ou bien avec le DC 17 qui l’on pourra transformer en sniper ou en lance-missile, sans oublier différents types de grenades qui nous sauveront la mise plus d’une fois. Bref, le jeu reste tout de même assez nerveux. Le fait d’avoir tout cet arsenal nous permet d’aborder les gunfights de différentes façons selon notre affinité avec les armes. Attention cependant, les munitions ne sont pas illimitées, mais nous en trouvons très régulièrement, tout comme des stations de Bacta qui nous permettent de récupérer de la vie et aussi de soigner nos alliés. Le fait d’incarner un Clone est plaisant puisque nous avons eu peu d’occasion de le faire dans les différents jeux Star Wars sortis. De plus, nous nous retrouvons avec une vue FPS à la Metroid Prime, c’est-à-dire une vue du casque avec un ATH simple, efficace et peu surchargé.