MotoGP 21 est maintenant disponible sur Nintendo Switch !

L’expérience MotoGP™ la plus réaliste est enfin là !

Milestone et Dorna Sports S.L. sont fiers d’annoncer la sortie de MotoGP™21, le nouveau chapitre de la célèbre franchise de jeux de simulation de deux roues, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (en version code dans la boîte) et PC.

MotoGP™21 est prêt à passer à la vitesse supérieure, en proposant une expérience sans précédent. La saison 2021 du championnat du monde du Grand Prix moto est à l’honneur, enrichie grâce à la puissance de la nouvelle génération de consoles. De nouvelles fonctionnalités sont proposées comme l’ajout des « Long Lap » en tant que pénalité, des séquences de récupération de la moto, ou bien encore la gestion de la température des freins. En plus des améliorations de gameplay qui ont été effectuées pour proposer une expérience encore plus immersive, les joueurs pourront profiter d’une nouvelle édition du mode Carrière de Manager, proposant cette année un parcours consacrée à une équipe débutante.

Les nouvelles fonctionnalités de gameplay ont pour objectif de proposer une simulation de course incroyable, auquel les joueurs n’ont encore jamais été confrontés jusqu’à maintenant. Les séquences de récupération de la moto vous feront oublier la réapparition automatique de votre esprit. En effet, lorsque les joueurs tombent de leur véhicule, il leur faut se lever et se remettre en selle aussi vite que possible, comme dans une vraie course. La température des freins signifie que rouler n’est pas qu’une question de vitesse, mais également de stratégie. La gestion de la température des freins est la clé pour garder la situation sous contrôle. Enfin, avec l’ajout des « Long Lap », la moindre erreur ne sera pas pardonnée aussi facilement ! Si le pilote enfreint les règles, il devra rouler sur une portion plus longue du circuit.

Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X bénéficient d’une résolution dynamique jusqu’en 4K et 60 FPS, mais également de temps de chargement réduits et d’une amélioration des effets de lumière. De plus, pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans l’adrénaline de la compétition, les courses en ligne peuvent accueillir jusqu’à 22 joueurs sur next-gen. Les joueurs PlayStation profitent quant à eux, des fonctionnalités incroyables proposées par la manette DualSense™.

Enfin, le mode Carrière de Manager propose des outils stratégiques approfondis, une voie consacrée à une équipe débutante, mais également un éditeur de moto. Ainsi, la personnalisation reste l’un des piliers de la série, tout en proposant pour la première fois avec MotoGP™21 une sélection d’autocollants à l’effigie de certaines personnalités du web.