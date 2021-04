Un nouveau Monster Hunter Digital Event mardi prochain

Capcom a annoncé qu’un autre événement numérique Monster Hunter serait diffusé la semaine prochaine, le 27 avril. Il sera diffusé en direct sur Twitch et Youtube à 16 heures en Europe, 23 heures au Japon, 15 heures au Royaume-Uni et 7 heures PT / 10 heures ET aux États-Unis. Les fans de Monster Hunter Rise recevront des informations sur la première mise à jour gratuite du jeu – avec de nouveaux monstres tels que Chameleos, Apex Rathalos. Il y aura également de nouvelles informations sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, qui est prévue pour juillet.

Heads up, Hunters. The required space for installing #MHRise Version 2.0 is approximately 0.9GB.

However, if this will be your first time updating the game, the required space will be approx. 1.5GB.

— Monster Hunter (@monsterhunter) April 23, 2021