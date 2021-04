Destins – Le jeu de la vie 2 (Nintendo Switch) – Le test

Il y a de ces jeux de jeunesse qui nous inspirent tant et tant de souvenirs. Certains rappellent quelques émois amoureux, tandis que d’autres rappellent les festives soirées entre amis. Le logiciel que nous vous présenterons aujourd’hui est une véritable petite madeleine de Proust pour nous (eh oui, encore !). Jeu de société emblématique des années 2000, Destin, le jeu de la vie, a su se faire une place au sein des foyers familiaux, entre le célèbre Monopoly et autre joyeuse Bonne Paye, sans oublier l’inconditionnel Cluedo. La place au cœur des foyers est pourtant chère. Mais quelle est belle, n’est-ce pas ?

Édité par Marmalade Game Studio, Destin reprend sensiblement les règles du jeu d’antan (avez-vous eu le plaisir de jouer sur la version ordinateur de 2004 ? Un indispensable de la vieille époque !) et propose aux joueurs un retour aux sources sans détour. Prêts pour le jeu de la vie, les amis ?

Commençons par le commencement

Destin — le jeu de la vie —, second du titre pour quelques raisons dont nous vous parlerons un peu plus tard, réunit autour de l’écran un à quatre joueurs. Ces derniers devront parcourir les multiples aléas de la vie, des études jusqu’au mariage, sans oublier la joie des naissances, mais aussi bien des déconvenues plus ou moins réalistes. Le choix du travail, et bien rendu avec le salaire, sera une donnée tout aussi importante que dans la « vraie vie » et les choix pris pendant votre jeunesse pourraient bien influencer toute votre carrière. Plutôt criant de réalisme tout cela.

Le parcours se déploie telle la vie devant soi, avec des étapes à franchir. L’une des premières, bouleversantes, se tiendra au commencement : passé le choix de votre personnage et de son bolide (avec des personnalisations anecdotiques mais sympatoches), il vous faudra foncer tête baissée dans le monde du travail ou bien prendre le temps de faire quelques études. Si tout ceci a un franc goût d’argent, le choix de carrière sera assurément plus important une fois vos études menées à bien. Maintenant, une vie est pleine de rebondissements et tout peut arriver…

Le joueur est invité à avancer sur le plateau de jeu après avoir tourné la roue, similaire à un dé circulaire finalement, mais qui rappelle bien entendu le jeu original… En revanche, contrairement à son homologue sur ordinateur des années deux mille, les mini-jeux ne sont plus de la partie et il vous faudra davantage vous laisser porter par la chance. Un point regrettable à n’en point douter.

Au gré des nombres qui découlent de la roue, votre petit bolide avance sur le plateau de la vie. Chaque case symbolise ainsi une action à venir, parfois le simple versement de votre salaire, parfois quelques frais menus à verser et parfois de sacrés événements. Dans tous les cas, la partie sera rythmée par les bons et les mauvais côtés de la vie, le destin !

La vie comporte dès lors trois aspects distincts : la vie de famille (et ses points de bonheur), la vie professionnelle (et ses points de connaissance) et la vie lucrative (et, enfin, ses points de prospérité). Chacune de vos actions liées à ces aspects importants donneront lieu à la récolte des points associés. Plus vous en aurez, plus vos chances de victoire seront accrues. Plusieurs stratégies de jeux sont dès lors possibles : concentrer ses efforts sur un ou deux aspects de la vie (comme la vie de famille et la vie professionnelle) ou bien cumuler un maximum d’argent tout en éparpillant ses multiples compétences… ? Faites le bon choix, et réussissez votre vie !

Ce soir, on joue en famille !

Qui dit jeu de société, dit jeu, dit aussi société (ils sont forts chez N.T., n’est-ce pas ?). Il est fort simple de jouer à plaisir au jeu, en local, mais aussi et surtout en ligne. Avec grande surprise, nous avons pu rapidement rejoindre une partie en ligne, trois joueurs se sont joint à nous le temps d’une session. Eh oui ! Nous en sommes même sortis victorieux, hé, hé, hé !

La mise en place d’une partie en multijoueur est simple et rapide. Il n’est même pas nécessaire d’avoir plusieurs manettes… En effet, dans la mesure où les joueurs jouent à tour de rôle, tout ceci n’est qu’un détail.

En ligne, il est bien entendu nécessaire d’avoir une connexion qui tienne un minimum la route. Mais, mis à part quelques ralentissements notables et assurément dus au débit capricieux, il était fort agréable de partager une partie à plusieurs, tandis que nous étions en solo sur le canapé !

Retraite !

La partie se clôture lorsque l’intégralité des joueurs atteint l’âge de la retraite, assurément le moment des comptes. Chaque joueur se voit attribuer un certain nombre de points relatifs à ses performances : ses gains, mais aussi ses points dans la vie de famille, la vie professionnelle ou encore la vie lucrative. Le joueur cumulant le maximum de points en fin de partie est l’heureux gagnant !

Afin de donner un petit peu plus de profondeur à leur titre, les développeurs ont inclus quelques petits défis à relever afin de cumuler quelques pièces de puzzles. Rien de bien foufou mais les plus jeunes pourraient apprécier.

Enfin, plusieurs plateaux de jeu sont disponibles et révèlent chacun un petit univers. Néanmoins, il vous faudra passer par la case contenu téléchargeable (et donc par le porte-feuille) pour faire l’acquisition de l’intégralité des plateaux de jeu. Cela, les amis, nous n’aimons pas trop !

Un plateau de jeu dans la lucarne…

Destin 2 ne manque pas de couleurs, d’aspects enfantins et d’autres fioritures un peu lourdingues passées dix printemps. Mais cet aspect, ô combien rafraîchissant et nous ramenant incontestablement dans nos tendres années, parvient malgré tout à nous extirper de ce besoin de graphismes parfaits. L’ensemble reste propre et donc, en harmonie avec l’essence même du titre.

La prise en main est rapide, d’une simplicité déconcertante, permettant sans mal aux plus jeunes de rejoindre la partie. L’occasion rêvée de partager cette petite madeleine de Proust quelque peu remise au goût du jour, même si les bonnes vieilles marmites restent les reines de la soupe.

Destins 2 est disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au prix de trente euros environ, un tarif un peu cher tout de même.

Le saviez-vous ?

Sans doute gardez-vous en mémoire la célèbre publicité des années quatre-vingt-dix pour le jeu de société Destin. Mais saviez-vous que le jeu original est anglais (The Checkered Game of Life) et date de 1861 ? Conçu par Milton Bradley, le plateau rappelle le jeu de dames !