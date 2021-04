Gun Crazy (Nintendo Switch) – Le test

Pour tous les amoureux des jeux d’arcade et des beaux pixels, Gun Crazy est fait pour vous ! Produit par le studio Ritual Games et édité par Ratalaika Games, ce titre vous place immédiatement dans l’action, sans fioriture ni scénario. Alors lançons nous dans l’aventure avec notre héroïne tout de pixel vêtue.

« Vous avez des armes ? – Non. – Alors vous ne sauverez personne. »



Lors du démarrage de jeu, l’écran titre annonce la couleur : Nous allons manger du pixel, et nous sommes là pour bastonner de l’ennemi, rien de plus ! Notre héroïne arrive en trombe à bord de sa voiture de police et devra donc déambuler dans les différents niveaux, équipée de son arme afin de tirer sur tout ce qui bouge. L’arme de base, une sorte de pistolet laser, peut être améliorée via des items ramassés en cours de partie mais dont l’utilisation est à chaque fois limitée dans le temps.

Les ennemis sont variés et différents tant concernant l’apparence, la taille, l’armement que la résistance. Ils vous donneront du fil à retordre au sein des 4 niveaux que vous propose le titre, et qui se concluent à chaque fois par un boss dont les patterns vous rappelleront d’excellents souvenirs vécus sur les bornes d’arcades. Les déplacements sont, comme dans la plupart des jeux du genre Run&Gun, très linéaires avec des déplacements horizontaux et parfois verticaux.

« Il y a du bon dans ce monde, et il faut se battre pour y arriver. »



La prise en main est des plus aisée : bouger, sauter et tirer. Le jeu ne vous propose pas de tutoriel au début de l’aventure, cependant nous vous conseillons de vous entraîner via le mode « Controls » qui apparaît dans le menu afin de vous familiariser avec les actions. Le joystick gauche (ou la croix directionnelle) permet les déplacements et la visée, la touche A de sauter, la touche X (ou LT ou RT) de tirer et la touche B de dasher.

La santé de notre policière est représentée par 5 cœurs en haut de l’écran. Chaque contact avec un ennemi ou tir reçu entraînera la perte d’un cœur, et ce jusqu’à l’utilisation des 3 vies que vous offre le jeu en début de partie. Les petits gars de chez Ritual Games n’étant pas des sadiques, quelques crédits vous sont offerts à chaque Game Over afin de pouvoir poursuivre votre aventure, car avec Gun Crazy, pas de sauvegarde ni de retour en arrière. En cas de Game Over fatal sans crédits, il faut tout reprendre au début.

Le jeu présente un bon niveau de difficulté, assez élevé pour offrir un challenge intéressant aux joueurs et assez bien dosé pour donner envie d’apprendre de ses erreurs pour aller toujours plus loin dans le titre.

« Il faut nous battre pour libérer le monde … »



L’univers dans lequel l’héroïne évolue est aussi coloré que dynamique, fourmillant de petits détails bien trouvés et riche en couleurs. Les animations des personnages et ennemis sont agréables, et le tout est accompagné d’une bande son et de bruitages qui collent parfaitement à l’aspect frénétique du titre. La visibilité est malheureusement entravée par un trop plein d’animations qui sont certes du plus bel effet, mais qui ne permettent plus de distinguer ce qu’il se passe à l’écran. Ces moments maladroits restent heureusement assez rares.

En plus des modes « Arcade » classique et « Controls » dont nous vous avons parlé un peu plus tôt, le jeu propose le mode « 1CC » qu’il est possible de débloquer après avoir bouclé l’aventure et qui offre une expérience réservée aux joueurs qui n’ont pas froid aux yeux !

Gun Crazy propose évidemment un scorring qui vous donnera envie de relancer une partie pour battre votre score ou celui de votre ami.

Anecdote : Pour les amoureux de l’époque arcade, le niveau 2 de Gun Crazy devrait furieusement vous faire penser au jeu Pang dont le remaster a été testé sur Nintendo Town il y a cela peu de temps. Eh oui, tout est lié ….