Say No! More (Nintendo Switch) – Le test

Say No! More

Vous aimez l’humour décalé et le non-sens des Monty Pythons, vous avez déjà rêvé de travailler avec des collègues tous droits sortis de la série The Office ? Si oui, entrez sans crainte dans le monde merveilleux mais déjanté du jeu Say No ! More.

The Yes need the No to win against the No

Les développeurs de Say No ! More présentent leur jeu comme un NPG un “No Playing Game”. Et effectivement, vous allez apprendre à dire non plus que de raison. Tout commence par un nouveau départ pour le joueur, un nouveau poste dans une grande entreprise, où il va bien falloir commencer en bas de l’échelle, en tant que stagiaire. Et un stagiaire à quoi ça sert à part à dire oui à toutes les tâches absurdes que n’importe quel supérieur peut lui donner ?

Il semble important de parler d’une expérience plutôt que d’un jeu quand on parle de Say No ! More tellement il est particulier. Particulier par le ton employé, particulier par le type de graphismes utilisé, particulier par son cheminement. En effet, on a plus l’impression d’être dans une série télé avec des QTE à réaliser que dans un jeu tel qu’on l’entend généralement.

Graphiquement, quand le jeu démarre, cela donne l’impression d’avoir lancé un jeu de la génération Playstation première du nom, c’est de la 3D en low-poly assez étonnante, mais pas moche pour autant. Point très positif, Say No ! More est intégralement traduit en français, les sous-titres tout au moins, ce qui est non négligeable. Sur le plan sonore par contre, Say No ! More ne se démarque en rien, c’est même plutôt fade, mais en rien gênant.

Les accords toltèques, le cinquième va vous étonner !

Allez un petit spoil concernant les accords toltèques, le cinquième accord toltèque est un accord caché, que ce jeu Say No ! More nous fait découvrir, et c’est le pouvoir du non. Tout au long du jeu, qui est très court soit dit en passant et n’offre pas de rejouabilité, il va falloir que notre personnage dise non. Non aux demandes de ses supérieurs, non aux collègues qui veulent tous quelque chose, non aux personnes croisées dans la rue et qui ont une question, une interrogation, une requête. Au fur et à mesure du jeu, des nons différents se débloquent : un non glacial, un petit rire narquois avant le non, un non désabusé, un non explosif qui va tout emporter sur son passage.

Say No ! More atteint quand même très vite ses limites. Le personnage suit des rails et il se dirige dans des couloirs très balisés et n’offrant aucune liberté. Le jeu se découpe en chapitres comme autant d’épisodes d’une série comique. Mais la répétition des situations et l’impossibilité d’avoir la moindre influence sur le déroulement de l’histoire fait que l’on suit l’aventure pour en voir la fin sans se sentir complètement impliqué. On traverse le jeu sans trouver de points d’accroche suffisants.