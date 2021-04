Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade (Nintendo Switch) – Le test

Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade

Nimbus le Trublion, de son nom anglais : Rain On Your Parade, c’est un peu le jeu what the fuck par excellence. Le jeu qui fait se demander ce qui a bien pu se passer dans la tête des développeurs de Unbound Creations pour en arriver à un tel concept. Bref, un jeu dans lequel nous allons devoir incarner un nuage. Et beaucoup de questions nous viennent alors naturellement à l’esprit : doit-on maîtriser le vocabulaire à base de strato-cumulus pour anticiper les prochains anticyclones ? Y a-t-il un combo à base de quart de cercle faisant intervenir Evelyne Dhéliat ? Et surtout, surtout, faire pleuvoir un nuage n’est-ce pas lui faire faire pipi sur la tête des gens ?

Tout nuage n’enfante pas une tempête.

Comme tout jeu WTF, il est difficile d’en effectuer un test sans trop en dévoiler. La plus grande partie du plaisir pris à jouer à Nimbus le Trublion vient de la surprise. Il ne se passe pas 2 minutes de jeu sans que les développeurs de Seattle ne cherchent à nous amuser. Tout au long de notre aventure, c’est un saupoudrage constant de blagues et de références qui viendront agrémenter notre voyage en compagnie de ce petit nuage.

Pour faire rapide, un papy raconte à son petit-fils l’histoire de Nimbus, un petit nuage qui cherche à atteindre le pays légendaire de la pluie infinie. Pour se faire il devra effectuer un long périple à travers différentes contrées. Il rencontrera beaucoup de personnes durant ce voyage, et si certains deviendront des amis, d’autres seront ses ennemis jurés.

Les références sont omniprésentes et il n’est pas rare que les développeurs de Unbound Creations brisent le quatrième mur. Rain On Your Parade se moque allégrement des canons de notre média favori. Que ce soit des grands hits passés comme Frogger ou des mécaniques plus récentes tels les micro-transactions, notre nuage et ses amis ont un humour mordant qui ne tombent jamais à plat et fait mouche à chaque vanne.

C’est à travers les 50 niveaux qui le mèneront vers sa terre promise que nous apprendrons à mieux connaître nos amis les nuages et leur sens de la déconne plus que particulier. Entre ruiner un mariage en arrosant copieusement la mariée et s’inviter dans l’émission météo du présentateur local en détruisant la salle de rédaction tout en envoyant ledit présentateur choir dans les escaliers, nos missions sont variées et démontrent que l’humour des nuages se fait au dépend de la vie des zumains.

Qui aime le vent, joue de la trompette.

Notre aventure se déroule calmement la plupart du temps. Nous contrôlons Nimbus et envoyons tomber sa colère sur la populace. Les objectifs des missions se renouvellent à chaque fois et des buts secondaires cachés viennent égayer notre périple. Le rythme est toutefois assez serein et il est rare d’être mis à mal lorsque nous jouons de vilains tours. Seules deux ou trois missions sur l’ensemble demandent réellement un sursaut de concentration.

Une fois la terre promise atteinte, nous débloquons un mode New Game +, celui-ci propose des objectifs secondaires plus difficiles à atteindre et surtout le possibilité d’enclencher le mode soleil. Le challenge devient alors bien plus intéressant et les 4 heures initiales nécessaire pour venir à bout de notre première aventure sont doublées.

Notre ami le cumulo-nimbus ne possédera que la capacité de faire tomber la pluie au début de notre aventure. Très vite s’ajouteront les pouvoirs de la foudre, de la neige et de la tempête. Globalement, notre périple est découpé en parties demandant la maîtrise de chacun de ces pouvoirs. Il est dommage que les derniers niveaux ne demandent pas plus d’enchaîner ces capacités. Si l’idée de base est bonne, son utilisation est toujours la même et seul l’humour des situations nous sauve de l’ennui.

Nous pourrions qualifier Rain On Your Parade de mix entre un puzzle-game et un jeu d’observation (oui chef, un jeu de belle-mère, c’est de ça dont nous parlons). Mais aucune de ces deux parties ne proposent une difficulté importante. Les utilisations des pouvoirs sont toujours très naturelles et les énigmes se résolvent la plupart du temps dans la minute. Le seul et unique problème rencontré lors de nos parties a concerné une interversion de personnage. Nous ne traumatisions pas le bon et l’objectif ne se validait donc pas. Mais après un moment de détente devant un sandwich au jambon, la solution nous est apparue dans la minute où le niveau fut relancé.

Il n’est point de bonheur sans nuage.

D’un point de vue technique, Nimbus le Trublion s’en sort très facilement. Son mélange de personnages en boules de laines et de nuages en carton rappelle fortement les deux derniers Yoshi. Le résultat est bien évidemment tout choupi. Les niveaux fourmillent de détails et quasiment tous les éléments sont destructibles. La possibilité de débloquer des items de personnalisation pour notre nuage est agréable. Ces items se déverrouillent tous très facilement. Il est aussi possible de dessiner nous même la face de notre héros cotonneux. Des petits plus sympathiques.

Si la customisation est entrée dans les mœurs du jeu vidéo, un autre ajout, celui-la bien imprévisible fera son apparition dans la maison de notre nuage au bout d’un certain temps. Là encore, c’est une référence de notre média qui viendra pointer le bout de son nez pour proposer un gameplay totalement différent pendant un temps. Mais ce sera à vous de le découvrir.

La musique et les bruitages font partis des gros points noirs du titre. Si, dans un premier temps, ils peuvent sembler rigolos, ils ne se renouvellent pas du tout, et entendre toujours la même rengaine accompagnée des cris horripilant des zumains que nous harcelons est vite casse-pied, au point où nous finissons par ne plus les embêter pour sauvegarder nos oreilles.