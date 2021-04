Nouvelles plateformes, collection et fonctions pour Capcom Arcade Stadium et Ghosts ‘n Goblins Resurrection.

Capcom Arcade Stadium proposera bientôt une nouvelle collection et de nouvelles fonctionnalités ; Ghosts ‘n Goblins Resurrection sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) le 1er juin.

Aujourd’hui, Capcom a révélé l’arrivée de nouveaux titres et de nouvelles fonctionnalités pour Capcom Arcade Stadium, une collection bourrée de nostalgie comprenant certains des plus grands classiques de l’Arcade. La collection propose actuellement trois packs différents de 10 jeux chacun qui mettent en valeur trois époques différentes de la production de Capcom en Arcade. Capcom Arcade Stadium est actuellement disponible sur la console Nintendo Switch™ et s’ouvrira à encore plus de passionnés de rétrogaming lorsqu’il sortira sur PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam) le 25 mai prochain. Les joueurs peuvent acquérir les packs individuellement ou acheter un bundle des trois.

Capcom a aussi annoncé que Capcom Arcade Stadium évoluera pour inclure d’autres classiques de l’arcade à l’avenir. De plus amples informations concernant ces titres et leur calendrier seront révélées à une date ultérieure.

Capcom Arcade Stadium sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) inclura de nouvelles fonctions, notamment un nouveau mode “Invincibilité”. Grâce à lui, les joueurs pourront survivre à des coups dévastateurs et à des obstacles apparemment fatals pour éviter le redouté écran “Game Over”. De plus, Capcom Arcade Stadium proposera également le “Display Frames Set 1 » qui débloque de nouvelles options de personnalisation pour les bornes d’arcade numériques. Disponible sur toutes les plateformes, le mode “Invincibilité” sera disponible le 25 mai et le “Display Frames Set 1” peut être acheté séparément.

Capcom Arcade Stadium est maintenant disponible en précommande sur Xbox et PC (steam). Les « early adopters » Capcom Arcade Stadium sur Xbox One ou PC (Steam) recevront gratuitement le tout nouveau “Display Frames Set 1”, jusqu’au 8 juin. De plus, le jeu original Ghosts ‘n Goblins pour Capcom Arcade Stadium sur Nintendo Switch sera en vente à 50 % pour une durée limitée entre le 27 avril et le 24 mai.

Sur Steam, un “Mini-Album” sera également disponible, comprenant les chansons du thème de Capcom Arcade Stadium “A Brand New Day” et “Teenage Blues”. Les fans peuvent acheter des titres individuels ou acquérir l’album complet de 10 titres. Un bundle comprenant les trois packs de jeu Capcom Arcade Stadium et le Mini-Album est également disponible.

Enfin, Capcom a révélé que Ghosts ‘n Goblins Resurrection arrivera aussi sur consoles PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam) le 1er juin. Précédemment sorti sur Nintendo Switch, ces versions permettront à davantage de joueurs de défier les profondeurs du royaume des démons lors à leurs sorties.

Reboot moderne de la légendaire série Ghosts ‘n Goblins, Ghosts ‘n Goblins Resurrection offre plusieurs fonctionnalités et modes pour aider les joueurs dans leur aventure. Avec plusieurs niveaux de difficulté, dont Ecuyer, Chevalier et Légende, les joueurs de tous niveaux peuvent guider le preux Arthur dans sa quête pour sauver la princesse. Un mode Laquais est également disponible, permettant aux novices de réapparaitre à l’endroit de leur échec avec des vies illimitées. Les joueurs peuvent également vivre l’expérience de Ghosts ‘n Goblins Resurrection avec un ami ou un membre de leur famille grâce au mode coopératif local à deux joueurs. Le second joueur assiste Arthur avec l’un des trois personnages de soutien : Barry, qui crée des barrières de protection, Kerry, qui porte Arthur à travers le danger, et Archie, qui crée des ponts pour faciliter les traversées de plateformes.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection est disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam), et Capcom Arcade Stadium est disponible en précommande dès maintenant sur Xbox One et Pc (Steam). Les joueurs précommandant Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur PlayStation 4 ou Xbox One pourront découvrir le titre en accès anticipé 24 heures avant sa sortie officielle le 1er juin 2021. Ceux qui précommanderont Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur Steam recevront une mini-bande sonore ainsi qu’un fond d’écran spécial.

À propos de Capcom Arcade Stadium :

Certains jeux de cette collection incontournable comprennent un multijoueur local (jusqu’à quatre joueurs). De plus, chaque titre est livré avec une variété d’options qui peuvent être ajustées telles que la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres d’affichage, les filtres d’affichage et de nombreuses images incluant une variété de bornes d’arcade reproduites en 3D. Chaque jeu est également doté d’une fonction de retour en arrière, qui permet aux joueurs de remonter dans le temps pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu. Qu’il s’agisse de vaincre un boss ou de s’entraîner sur un segment de jeu délicat, la fonction Rewind permet une nouvelle manière d’appréhender le gameplay. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans les différents titres proposés, ils construisent leur classe CASPO. L’augmentation de la classe CASPO déverrouille les visuels des bornes d’arcade en 2D et 3D pour une immersion encore renforcée. Les joueurs qui cherchent à se faire un nom peuvent également s’attaquer au “Timed Challenge” et au “Score Challenge” pour chaque titre afin de revendiquer leur place dans les classements en ligne.

À propos de Ghosts ‘n Goblins Resurrection :

La série légendaire de jeux de plates-formes est de nouveau à l’honneur ; Ghosts ‘n Goblins Resurrection marque le retour de la série héroïque qui a débuté il y a plus de 35 ans. Rendant hommage à Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts, le dernier opus combine le gameplay d’action et de plates-formes de la licence avec un design inspiré des livres du Moyen-âge. Le nouveau jeu suit une fois de plus le vaillant chevalier Arthur dans sa course, ses sauts et ses combats à travers des scènes menaçantes se déroulant dans le royaume des démons. Arthur doit vaincre d’innombrables ennemis macabres dans sa quête pour sauver la princesse de l’emprise maléfique du Seigneur Démon. Les braves chevaliers qui oseront porter secours à la princesse devront procéder avec une extrême prudence alors que des dangers terrifiants les attendent, retrouvant notamment des ennemis comme les Zombie, Skeleton Murderer, Pigman ou autres Red Arremer.