Retour sur le Numskull Presents Showcase de mercredi !

Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, Numskull Games profité de son showcase en ligne pour annoncer 2 nouveaux jeux et revenir sur le développement de Clive’N’Wrench… !

La présentation a démarré sur les chapeaux de roue avec un nouveau titre, avec Gearshifters.

Présenté comme un jeu de conduite en vue de dessus avec des phases de shoot’em up, le titre s’annonce plutôt fun et pas prise de tête. Neuf zones différentes ont été annoncées, ainsi que des combats contre des boss ! La bande-annonce est explosive et montre un jeu plutôt joli… à voir manette en main ce que ça donne, le jeu étant prévu pour cette année encore !

Numskull est ensuite revenu sur les jeux sortis l’an dernier (Bladed Fury, Brigandine et RE : Zero), ainsi que sur la dernière sortie du studio, à savoir Battle Axe, un hack’n’slash en vue de dessus tout en pixel art, qui sent bon la période Gauntlet et dont on espère pouvoir vous reparler très bientôt !

Après cela, nous avons pu assister à une interview avec les développeurs de Clive ‘N’ Wrench, l’occasion de (re)découvrir les zones que nous serons amenés à parcourir, ainsi qu’une présentation des deux héros et des personnages que vous pourrez rencontrer. Sans être une révolution graphique, la diversité des niveaux et le côté plateforme à mi-chemin entre Ratchet & Clank, Banjo-Kazooie et par extension Yooka-Laylee dont on retrouve d’ailleurs le personnage de Trowzer ! (le serpent en pantalon), ajoutez à cela un soupçon de Mario 64 et autant dire que le tout confirme encore les (bonnes) attentes que nous avons pour ce titre… Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande, pour une sortie annoncée pour fin d’année !

La présentation s’est achevée sur l’annonce du second titre inédit, Treasures of the Aegan.

Présenté comme un jeu d’action aventure non linéaire, le titre fait penser à un tomb raider en 2D graphiquement plutôt joli avec un style rappelant un peu les bandes dessinées. Il y serait visiblement question d’exploration avec en toile de fond une boucle temporelle et des phases type « Parkour » ponctuées d’énigmes… Même si le genre de jeu en soit n’a rien d’innovant, le côté boucle temporelle pourrait apporter un élément de gameplay intéressant. Les quelques images en mouvement faisant montre d’un titre fluide et agréable à l’œil, nous l’avons rajouté dans notre liste de jeux « à suivre ! ». Le jeu est également prévu pour la fin d’année.

Qu’avez-vous pensé de cette présentation ? Est-ce que certains titres ont également sût titiller votre curiosité ?

La vidéo complète de ce Numskull Presents est visible juste là :