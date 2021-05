Neuf nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec : Out of Line est un jeu de plateforme et de puzzles tout en 2D dont l’univers a été entièrement dessiné à la main ! Accompagnez San dans son voyage introspectif dans sa quête d’identité et de liberté. Découvrez plusieurs mondes merveilleux où de nombreux obstacles vous attendent. Le jeu arrive cet été sur l’eShop de la console hybride.

Annoncé cette semaine, voici une premier vidéo pour la version Nintendo Switch d’Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space. Elle sortira le 15 juillet au Japon.

Sunless Skies: Sovereign Edition sortira le 19 mai sur Nintendo Switch via la boutique en ligne.

Mom Hid My Game! 2 (Maman a caché mon jeu ! 2) est désormais disponible sur l’eShop pour 4€99.

Trouvons la console cachée par maman !

Sous le canapé, sur le réfrigérateur ou bien derrière les rideaux ?

Rends-moi mon jeu !

Trouve le jeu dans chaque niveau en utilisant divers objets !

La suite du précédent ‘Maman a caché mon jeu !’, un jeu d’évasion accessible et amusant t’attend !

Everyday Today’s Menu for Emiya Family sortira le 2 juin pour 49,99€.

Arcaea sortira lui le 18 mai pour 39,99 €.

Touchez, tenez, glissez – et pour la toute première fois, utilisez les manettes Joy-Con pour voyager à travers le monde d’Arcaea. Ressentez le rythme à travers une vaste collection de chansons maintenant disponible sur Nintendo Switch, et suivez la destinée des filles perdues dans ce monde. Chacune se réveillent sans aucun souvenir dans un monde vide et pâle de bâtiments en ruines et d’océans asséchés. Seuls les souvenirs lointains semblables à des éclats de verre offrent un sens de vie quelconque dans ce monde… mais où ces souvenirs vont-ils les mener?

Le JRPG Jin Conception sortira le 12 mai sur Nintendo Switch.

Jin Conception est un JRPG fantastique à déduction sociale au tour par tour. Huit histoires de personnages jouables s’entremêlent lorsque trois personnages entrent dans la Final Layer et deux disparaissent sans laisser de trace. L’un revient de la Final Layer mais prétend ne pas se souvenir de ce qui s’est passé. En qui avez-vous confiance? Qui dit la vérité et qui ment? Qui est ami et qui ne l’est pas?

Principales caractéristiques:

Combat stratégique au tour par tour impliquant l’équilibre.

Les batailles se déroulent sur le même terrain que le mouvement, pas de changement d’écran une fois que le combat commence.

Affliction et système de buff, par exemple, les joueurs ne peuvent pas s’enfuir s’ils sont bloqués.

Les techniques doubles et triples Jin permettent aux membres du groupe de combiner des attaques entre elles pour former des attaques plus puissantes.

Les pièges peuvent être posés au combat à des fins stratégiques pour retarder une attaque par exemple.

Il y a plus d’une fin.

Les ennemis peuvent changer d’une partie à l’autre.

Backworlds sortira le 20 mai sur Nintendo Switch.

Et on termine aujourd’hui avec Train Station Renovation qui sortira le 6 mai sur l’eShop pour €18.99. Bienvenue dans une ancienne gare en ruine. Un endroit qui te procurera beaucoup de plaisir ! Dans Train Station Renovation, tu incarnes une entreprise de rénovation spécialisée dans la restauration de gares anciennes et endommagées.

Dans Train Station Renovation, tu incarnes une entreprise de rénovation spécialisée dans la restauration de gares. Le jeu se déroule dans des gares abandonnées et détruites, tu débuteras ton job par la rénovation de petites gares rurales pour finalement être confronté à de grandes gares dans les zones métropolitaines. Le jeu est divisé en 15 cartes (stations) qui t’apprendront progressivement de nouvelles mécaniques de jeu et t’aideront à gérer les différents environnements de travail. Chaque station doit être nettoyée, réparée et décorée avec des objets et des équipements qui permettront de la faire revivre.



Choisis l’intensité de ton travail

Le niveau de difficulté dépend de l’implication du joueur. Le jeu peut être très exigeant si tu souhaites terminer chaque étape à 100%, mais il peut aussi être parfait pour les débutants si tu veux simplement te détendre pendant les travaux de rénovation et passer un bon moment. Dans ce cas, il te suffit d’accomplir la moitié des tâches prévues pour passer au niveau suivante.



L’accès rapide et facile aux équipements est la clé du succès..

Il y a plusieurs outils et options pour réparer et décorer une gare. Travaille avec des outils de base comme le rouleau de peinture, bombes aérosols, pied-de-biches ou encore une clé à molette. Utilise ta tablette pour commander de nouveaux meubles et des décorations. Certaines stations peuvent même te permettre de réparer et rénover d’anciens trains toi-même.



Arbre de développement

Un arbre de développement esthétique est disponible. Tu pourras réduire le temps de rénovation d’une gare en améliorant tes compétences. Tu pourras aussi avoir de nouveaux outils ou débloquer de nouvelles options pendant une rénovation. Si tu aimes une activité particulière plus qu’une autre, tu pourras la développer.

Rénove et décore les gares et les trains

Des modèles 3D détaillés et complexes de gares et de trains vous permettront de les rénover : du nettoyage, de la peinture jusqu’au remplacement des décorations et des pièces mécaniques.



L’économie est très importante

Un aspect d’économie complexe a été ajouté au jeu pour augmenter le réalisme. En plus de l’argent pour acheter de nouveaux objets et réparer les matériaux, tu pourras aussi bénéficier de plus d’argent en triant correctement les déchets dans chaque poubelle ou en complétant des tâches supplémentaires.



Construis ta propre gare

Grâce au système de décoration de la gare, tu pourras créer toi-même l’apparence intérieure et extérieure de diverses installations. Tu pourras ajouter des bancs, des distributeurs automatiques, des kiosques et d’autres articles selon tes besoins et les placer où tu le souhaites. Grâce à cette fonctionnalité, tu transformeras rapidement une vieille gare abandonnée en une superbe gare prête à l’emploi.