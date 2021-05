Uk: un très bon lancement pour New Pokémon Snap qui est devant Returnal (Ps5) et … Pokemon Snap 64

Alors que le classement britannique des logiciels de jeux vidéo physiques n’a pas encore été publié en ligne, Christopher Dring, journaliste de l’industrie, a confirmé que New Pokemon Snap s’est confortablement installé à la première place du top 10 cette semaine.

Le New Pokemon Snap pour la Nintendo Switch a battu le nouveau titre Returnal, une exclu à la popularité forcée pour la PlayStation 5, et M. Dring affirme que les ventes physiques sont quatre fois supérieures à celles du Pokemon Snap original sur la Nintendo 64 en 2000.

New Pokémon Snap comfortably beat Returnal to top the UK Boxed Charts this week. The game’s physical launch sales are more than 4 times what the original game managed way back in September 2000

— Christopher Dring (@Chris_Dring) May 2, 2021