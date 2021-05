SturmFront – The Mutant War arrive sur … Wii U (et en version physique sur Nintendo Switch)

Red Art Games, en partenariat avec le développeur Andrade Games, est fier d’annoncer que SturmFront – The Mutant War : Übel Edition sera lancé en version numérique sur Nintendo Wii U au prix de 9,99 € / 9,99 $ / 8,99 £. Et pour faire ses adieux à la PlayStation Vita, le jeu sera également lancé en version numérique sur PlayStation Vita sous le nom de “SturmFront – The Mutant War : Farewell Edition” au prix de 6,99 € / 6,99 $ / 5,99 £. La date de sortie des deux éditions numériques, Nintendo Wii U et PlayStation Vita, sera bientôt annoncée en mai 2021. Veuillez noter que l’édition PlayStation Vita ne contient pas le mode difficile. Les éditions PlayStation Vita et Nintendo Wii U fonctionneront à 30 fps au lieu de 60 fps.

Version améliorée du classique original inspiré des jeux d’arcade, SturmFront – The Mutant War : Übel Edition propose plus de contenu, un gameplay amélioré, des graphismes améliorés et plus de sang, publié numériquement par Red Art Games. Avec une quantité limitée à 2 900 exemplaires au prix de 29,99 €, une édition physique Nintendo Switch sera également disponible à l’achat sur la boutique Red Art Games aujourd’hui à 17 h CEST (8 h PT / 11 h ET) !