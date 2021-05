Rumeur: Nintendo lancerait les 35 ans de Zelda ce mois-ci avec les premières annonces

Leaké/inventé par les influenceurs en recherche de notoriété, le fameux anniversaire de Zelda, qui d’après eux sera lancé comme pour Mario, revient dans le flux de l’actualité.

Samus Hunter | Nintendo Leak inside, @SamusHunter2, déjà leakeuse d’informations comme Splatoon 3, quelques infos sur Monster Hunter Rise, Mario Golf et Miitopia sur Nintendo Switch ou encore des informations autour des DLC d’Hyrule Warriors: l’ère du fléau, annonce que d’après ses informations, à partir de ce mois-ci, nous allons voir plus de nouvelles sur la série Zelda ! Il s’agira probablement d’une mise en bouche avant le plat principal de l’E3, mais nous entrons dans l’anniversaire de #Zelda35 !

Starting this month we are going to see more news on the #Zelda series! It will likely be an appetizer before the main course at E3, but we are entering the #Zelda35 anniversary!#Nintendo #NintendoLeaks #TheLegendOfZelda #HWAoC #BotW pic.twitter.com/lf68l2K80b

