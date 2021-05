L’aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires DX+ annoncé et daté au Japon

Sortie initialement en 2017 sur smartphone et 3DS avant de revenir sur Switch en 2018-2019 selon votre région sur le globe, Level-5 ne semble pas encore décidé à vouloir faire de l’inédit avec Katrielle Layton. En effet, le développeur vient tout juste d’annoncer la sortie de L’aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires DX+ au Japon pour le 8 Juillet à venir. Et pour ceux qui s’attendait cette fois à des bonus plus significatif que la version DX de 2019 vis-à-vis des premières versions de 2017, détrompez-vous il s’agit certainement d’arrondir les fin de mois pour le développement de Inazuma Eleven. Cette version “Plus” s’enrichit tout simplement d’une nouvelle illustration jaquette mais aussi de la possibilité de choisir à n’importe quel moment entre les voix originales du jeu ou le casting de la série animé diffusé au Japon entre 2018 et 2019. Les détenteurs de la précédente version pourront simplement acheter cette possibilité sous la forme d’un DLC, du moins au Japon vu que notre version comporte un doublage FR par défaut. Gageons que la prochaine fois que nous parlerons de Layton, ce sera pour vous introduire quelque chose de nouveau.

On ne cachera pas que le but est certainement de grappiller quelques miettes en surfant notamment sur la popularité qu’aurait potentiellement pu avoir le personnage de Katrielle grâce à la performance de la célèbre doubleuse Hanazawa Kana dans le rôle de Katrielle Layton à la place de Arimura Kasumi dans la version originale. Cela parmi les quelques autres changements de casting entre la version du jeu originale et série anime. On vous laisse l’introduction de la série anime ci-dessous avec un léger extrait de la voix de Katrielle dans sa version anime.