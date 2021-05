La version physique de Clannad Side Stories sur Nintendo Switch aura les sous titres anglais

Les gros fans de Visual Novel ne sont certainement pas passé outre le jeu Clannad du studio Key. C’est un incontournable dans son genre depuis 2004 à travers son récit dramatique et larmoyante. Une histoire qui aura ému tout ceux qui l’ont fait ou qui se sont rabattu à regarder la série anime TV retraçant un des arcs du jeu. Sa renommée a motivé sa sortie sur Switch en 2019 et cette année l’éditeur Prototype continue sur sa lancée de réédition de Visual Novel Key sur Switch avec Clannad Side Stories qui sortira le 20 Mai chez nous avec les textes japonais et anglais. Quelques informations supplémentaires ci-dessous.

Clannad Sides Stories est une collection d’une quinzaine de récit totalement doublé en japonais se déroulant avant ou après le récit principal de Clannad afin de développer toujours plus le lore autour de ces protagonistes attachants. Sur Switch, le jeu sera également tactile en portable. On vous laisse retrouver plus d’information sur la page de Nintendo dédiée au jeu. Notez que le titre sort uniquement en démat chez nous et également en physique au Japon. En revanche, la version physique japonaise inclura les sous-titres japonais et anglais pour les éventuels fans de physique et d’import. Toutefois, soulignons aussi que Limited Run avait sorti une version physique Switch de Clannad chez nous donc rien n’est impossible pour les plus gros fans. Dans tous les cas Clannad Side Stories sera proposé chez nous aux prix de 40 euros. On vous laisse quelques images du jeu ci-dessous.