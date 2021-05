Les jeux Famicom Detective Club arrivent le 14 mai sur Nintendo Switch

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

Découvrez la terrible vérité, dans ce jeu d’enquête en deux volets ! Ces grands classiques sont de retour pour une toute nouvelle génération de joueurs !

Mercredi 12 mai 2021- Deux enquêtes nimbées de mystères et de meurtres invitent les joueurs à interroger les suspects et à faire toute la lumière sur de terribles secrets : (re)découvrez ces deux jeux signés Nintendo, disponibles cette semaine sur la console Nintendo Switch. Initialement sortis exclusivement au Japon, les jeux Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind sont remis au goût du jour et traduits en Anglais, avec des visuels améliorés et des scènes cinématiques entièrement doublées*. Pour en savoir plus, jetez un œil au trailer Famicom Detective Club – Deux affaires troublantes vous attendent. Les deux jeux seront à découvrir sur le Nintendo eShop sous forme d’un pack, pour la somme de 59.99€ dès leur sortie officielle le 14 mai.

Famicom Detective Club: The Missing Heir – Le vent souffle sur les paysages champêtres de la campagne nippone. Un homme du nom d’Amachi découvre le héros du jeu. Celui-ci a perdu connaissance. À son réveil, comme frappé d’une amnésie partielle, il réalise alors qu’il est détective… et qu’il enquête sur la mort d’un homme, le chef d’une famille puissante : les Ayashiro… C’est donc armé de raison, de logique, et de l’esprit vif d’un vrai détective que le joueur se donnera pour mission de révéler au monde le coupable de cette affaire, mais aussi et surtout le passé du protagoniste… avant que la tragédie ne vienne teinter de mort cette enquête éprouvante.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind – La nuit est tombée sur le lycée Ushimitsu. Une étudiante est morte… elle enquêtait sur un fantôme sanguinaire, dont la présence hantait les couloirs du lycée. Et cette tragédie vient meurtrir aussi bien la communauté locale que les camarades de classe de la pauvre jeune fille. Le joueur, sous les traits d’un apprenti détective, s’attèle à découvrir la vérité derrière l’horreur du meurtre, et celle derrière la funeste rumeur de « The Girl Who Stands Behind »… Un conte haletant, une présuite pleine de suspense.

Dans ces deux romans visuels, interrogez les suspects et examinez les environs pour faire avancer votre enquête. Déplacez votre loupe sur l’écran et dénichez les indices en appuyant tout simplement sur un bouton. Passez minutieusement en revue les alibis des témoins en sélectionnant les bonnes questions à poser. Et ce n’est qu’armé de la vérité que vous pourrez accéder à de nouvelles zones, rencontrer de nouveaux suspects, et à terme lever le voile sur l’effroyable mystère.

FamicomDetectiveClub:The MissingHeiretFamicomDetective Club: The Girl Who Stands Behind, deux grands classiques Nintendo disponibles pour la première fois en Europe sous la forme d’un pack de deux jeux. À découvrir sur le Nintendo eShopdès le 14 mai !Localisés en anglais et entièrement modernisés pour la Nintendo Switch, ces deux jeux vous offriront leur lot de surprises, de rebondissements et d’événements dramatiques… Suspense garanti !

*Veuillez noter que les deux jeux sont uniquement disponibles avec des voix en japonais et des textes à l’écran localisés en anglais.