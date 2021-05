Baldur’s Gate: Dark Alliance II aussi sur Nintendo Switch ?

Une version actualisée du jeu original Baldur’s Gate : Dark Alliance est arrivée sur console la semaine dernière, deux décennies après leurs sorties originales.

La Nintendo Switch était censée le recevoir aussi la semaine dernière, mais le jeu a eu un retard de dernière minute. On s’attend à ce qu’il arrive sur la console de Nintendo dans un avenir très proche.

Black Isle Studios pourrait poursuivre avec la sortie de Baldur’s Gate : Dark Alliance II sur de nouvelles plateformes. Le jeu est “sur la table” pour une éventuelle réédition confirme la société à un fan sur Twitter.

PC release is in the works right now. Hoping to have it on Steam this year.

And the sequel is on the table. Stay tuned!

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) May 10, 2021