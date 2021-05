Subnautica : Below Zero, plongez dans les eaux glacées dès maintenant !

Subnautica: Below Zero

Explorez les profondeurs de la planète 4546B sur PC, Mac, Playstation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One.

14 mai 2021 à San Francisco (Californie, USA) – Unknown Worlds Entertainment vient de dévoiler le très attendu Subnautica : Below Zero aux joueurs du monde entier. Ils pourront y braver le froid de la Planète 4546B. Dans ce nouveau chapitre de l’univers Subnautica, les joueurs plongeront dans une aventure en eaux glacées, prenant place après les évènements du premier Subnautica. Below Zero met au défi les joueurs en leur faisant découvrir un nouveau biome extraterrestre fait de glace. S’ils veulent en percer les mystères, il leur faudra confectionner les bons outils et fouiller la planète à la recherche de précieuses ressources.

Les joueurs peuvent dès à présent braver le froid sur PC et Mac via Steam et l’Epic Games Store, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en version digitale. Tout comme Below Zero, le Subnautica original est pour la première fois disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cela permet aux joueurs nomades ainsi qu’à ceux qui disposent de la nouvelle génération de consoles de pouvoir explorer l’univers de Subnautica depuis son commencement. Unknown Worlds Entertainment a également conclut un partenariat avec BANDAI NAMCO Entertainment Inc. afin de distribuer les versions physiques en Amérique, en EMEA et au Japon.

« Nous aimerions remercier tous les joueurs qui sont avec nous depuis Subnautica et depuis le lancement de l’accès anticipée de Below Zero. Ce sont eux qui nous ont permis d’atteindre ce succès et qui nous ont aidés à faire de Below Zero le jeu qu’il est aujourd’hui » affirme Ted Gill, président d’Unknown Worlds Entertainment. « Below Zero a immensément grandit tout au long de son développement. Les nouveaux joueurs, tout comme les habitués, y découvriront un monde incroyable, rempli de surprises et n’attendant que d’être exploré. »

Subnautica : Below Zero propose aux joueurs une myriade de nouveaux défis et d’outils. Cela inclut notamment le Seatruck et le Snowfox, deux véhicules offrant une nouvelle manière de traverser ces paysages glacés. Les bases Alterra offrent une diversité jamais vue grâce à de nouveaux types de salles et même des jukebox. Pour la sortie officielle, de nombreuses améliorations ont été introduites grâce à la période d’accès anticipé. De nouveaux biomes gelés, au-dessus ou en-dessous de la surface n’attendent que d’être découverts par les joueurs. Ils pourront y améliorer leur équipement et ainsi découvrir chaque recoin de la carte.

La licence Subnautica a su captiver à la fois la presse et le public grâce à son immense monde ouvert et son gameplay des plus immersifs, poussant les joueurs à se demander jusqu’où sont-ils capables d’aller pour découvrir les richesses de ces eaux. Subnautica : Below Zero offre une toute nouvelle histoire, de nouveaux environnements à explorer, ainsi que de nouvelles technologies à confectionner et de nouveaux dangereux mystères à résoudre.

Maintenant disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Le premier Subnautica est disponible pour la toute première fois sur Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S – La mise à jour vers la nouvelle génération est gratuite pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 et Xbox One.