Le duel Apple Vs Epic fait ressurgir le Xbox Game Pass sur… Nintendo Switch !

Ori and the Will of the Wisps

Alors que le procès qui oppose Epic à Apple suit son cours (pour faire court : des histoires de Vbucks dans Fornite), il donne lieu à certaines révélations, informations et discussions qui pouvaient exister entre les différentes grosses sociétés (sans pour autant être publiques).

Durant le procès, un responsable Xbox a été appelé pour évoquer la possibilité de porter xCloud sur iOS et d’autres plateformes. Stephen Tolito, un journaliste du groupe Axios, a partagé quelques pages du document présenté par Microsoft. Il note que certaines parties ont été noircies à la demande de Nintendo, car elle concerne des informations sensibles sur des négociations entre Nintendo et Microsoft.

Est-ce que ces négociations sont réelles ? sont-elles avancées ? N’ont-elles pas abouties ? Impossible de le savoir… Néanmoins cela pourrait laisser de l’espoir pour certains joueurs (Le game pass étant plutôt riche en jeux et s’avérer une alternative intéressante pour le cloud gaming sur Nintendo Switch).

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs ébranlent la toile, le PDG de Xbox, Phil Spencer ayant déjà évoqué le souhait de porter ce service sur d’autres plateformes (dont la console de Nintendo qui était d’ailleurs fièrement exhibée sur son étagère d’un Stream officiel Xbox).

Après tout, les deux sociétés sont relativement proches et il y a déjà eu des « échanges de bons procédés », comme l’apparition de Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate ou encore plus récemment, avec le portage d’Ori and the Will of the Wisps sur la Nintendo Switch !

On sait aussi que Microsoft a lancé des tests de xCloud sur iOS et Android et que les retours sont plutôt bons… Alors que diriez-vous d’un Game Pass sur Nintendo Switch ?

source 1 et source 2