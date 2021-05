Legend of Keepers (Nintendo Switch) – Le test

Legend of Keepers est développé par les Français de Goblinz Studio, habitués des Roguelite, ils récidivent, mais avec un postulat de départ assez novateur : Et si vous vous mettiez du côté des méchants ? Alors, enfilez votre plus beau costume, votre cravate favorite, ces parties pour diriger une entreprise !

Pourquoi les héros veulent notre argent ?

Vous vous êtes déjà senti l’âme d’un patron ? Vous voulez avoir des responsabilités ? Alors, pourquoi ne pas venir diriger un Donjon et empêcher les Héros de venir piquer vos ressources ! Legend of Keepers nous place en tant que nouveau PDG d’un donjon, vous allez devoir faire des choix chaque semaine et régulièrement gérer vos troupes et vos pièges pour empêcher les vénales, perfides, saligaud héros de venir piquer votre trésor !

Non, mais c’est vrai quoi ? On trouve tout ça normal d’aller dans des donjons, de poutrer tout ce qui s’y trouve, de piller tout ce qu’on voit, mais franchement, on se met du côté des pauvres Maitres de Donjon ? Qui attendent dans leurs salles au trésor, vous venez vous tuer tous ses potes et au final vous le tapez lui aussi, alors qu’il n’a rien fait d’autre qu’être tranquille chez lui ? Oui, je vous regarde noble aventurier, vous êtes des monstres !

Du coup dans Legend of Keepers, on est du côté des méchants ou l’on va vivre la gestion d’un donjon, s’occuper de ses employés, des pièges, proposer des séminaires ou des séances chez le psy quand vos employés vont mal après s’être fait tabasser, choisir de punir ou pas un de vos larbins qui a trouvé un trésor, gérer les caprices d’un stagiaire ou bien encore de faire en sorte que notre maître de donjon soit puissant pour pulvériser les héros qui s’aventurent dans son antre !

Tout est une question de placement

Les donjons sont presque toujours composés de la même manière, 2 salles de monstres, 2 salles de pièges, une salle de pression, en avançant dans le jeu, une salle de stagiaire et la salle du Maitre. Et c’est alors à vous de gérer tout ce petit monde, vous ne choisissez pas l’ordre des salles, elle est aléatoire, cependant, vous allez gérer leurs contenus.

Les salles de pièges consistent à choisir un piège qui va infliger la plupart du temps des malus aux ennemis, à vous de choisir ce qui va s’accorder le mieux avec la salle suivante. Une scie circulaire géante fera saigner vos adversaires, si un vampire est présent dans la salle suivante, c’est intéressant, mais attention parfois les ennemis sont insensibles au saignement alors il vaut mieux utiliser un autre piège.

Les salles de monstres constituent la phase de « jeux » de Legend of Keepers, vous allez placer 3 monstres, 1 devant, 1 au milieu et 1 à l’arrière. Chaque monstre a 3 techniques, parfois 3 attaques, mais parfois 2 attaques et 1 passif, ou 1 attaque et 2 passifs, tout est possible et disponible. Bien évidemment certains monstres vont avoir plutôt un intérêt d’être en avant pour tanker, d’autres au milieu pour survivre. Car les héros attaquent la plupart du temps soit le monstre de devant, soit le monstre de derrière. C’est alors à vous de créer des synergies entre vos héros, si l’on reprend le cas du vampire, il est intéressant de le mettre avec des créatures qui infligent-elles aussi saignement, car le vampire a deux attaques : une qui copie le nombre de cumul de saignement de la cible en avant à la cible juste derrière, donc on fait propager le saignement très intéressant, mais aussi une attaque qui est plus puissante en fonction du nombre de saignements sur la cible, c’est redoutable !

Le stagiaire et le boss sont eux des monstres uniques dans leurs pièces, pas d’autres camarades avec eux, mais ils ont beaucoup de points de vie et des attaques souvent dévastatrices. De plus, vous verrez par la suite, ils ne perdent pas de moral, et ça, c’est cool.

Quant à la salle de pression, c’est une salle où vous allez pouvoir utiliser une des 3 techniques de votre maître de donjon pour éventuellement retourner le cours de la situation et mettre en danger les héros qui viennent piller votre donjon.

Le but de toutes ces salles est bien évidemment de bouter les héros hors de votre donjon et pour ça deux moyens possibles (la troisième possibilité est le game over). La première possibilité est simplement la mise à terre des héros, pour ça, il faut réduire leurs vies à 0, infliger des dégâts, les empoisonner, les bruler, les faire saigner, les geler, à vous de tout faire pour réduire leurs PV à zéro en prenant en compte leurs faiblesses. La seconde possibilité, c’est de les faire fuir comme les pleutres qu’ils sont ! Et pour ça, il faut réduire leurs barres de morale à 0, crier leurs dessus, montrer votre plus belle grimace, à vous de tout mettre en place pour leur faire peur.

Les combats quant à eux se déroulent en tour par tour, vous avez à gauche l’ordre des tours, puis ensuite à vous de choisir quelle technique vous allez employer, les héros, par contre, font très mal.

La vie paisible des méchants

Être méchant, c’est par passion … mais pas que ! Votre rôle en tant que PDG est de faire en sorte que vos employés soient « contents » d’aller travailler, on met l’accent sur content, car ils vont quand même au casse-pipe les bougres.

Vous allez suivre l’évolution de votre donjon semaine par semaine, un évènement se déroule chaque semaine. La plupart du temps vous allez avoir le choix entre 2 ou 3 types d’évènements, ça va de l’entraînement des troupes ou des pièges, à l’évènement mystère, en passant par une visite chez le psy. Le choix de la troupe des héros est aussi de votre côté, vous ne connaissez pas la composition des groupes, mais vous savez s’ils sont plus ou moins puissants, représenter par des épées (d’une à cinq), vous allez aussi comme ça pouvoir choisir le bonus en fin de combats (monstres, artefact, bonus de maître, pièges ou encore objets rares).

Car oui, vous allez devoir gérer la motivation de vos troupes, les monstres, ils sont sympas, ils se font massacrer, mais au bout d’un moment ils en ont marre ! À chaque mort, ils vont perdre 1 point de motivation, mais si vous mettez les monstres en réserve (vous ne les aurez plus pour le prochain combat) ils vont alors regagner de la motivation. Si jamais, elle tombe à zéro, alors vous n’aurez plus accès à ces monstres pendant plusieurs semaines, il vaut mieux alors faire attention avant que ça arrive. Le moral remonte via différents évènements ou en allant chez le psy.

La gestion de vos unités est donc primordiale, car c’est le centre névralgique des donjons, le premier groupe sert souvent de chair à pâté pour commencer à battre les héros, il faut donc penser à varier ce premier groupe, car sinon ils vont juste perdre de la motivation à chaque fois. Comme dit précédemment, c’est un jeu de placement et de gestion, les groupes de monstres sont à constituer avant d’aller dans le donjon, vous créer des pools de héros pour la première et la seconde salle, vous n’avez pas accès à tous vos monstres et ensuite, vous les placez comme vous voulez, il faut donc réfléchir aux synergies en amont, tout en gérant leurs motivations. Ce n’est pas un travail de tout repos de gérer ce donjon !

C’est un roguelite !

Legend of Keepers est un Roguelite tout ce qu’il y a de plus classique, perdre ou gagner n’est pas grave, vous cumulerez de l’XP avec votre maître de donjon. Cette XP va servir à prendre des niveaux et à obtenir, du coup, un point de talent par niveau. Ce talent peut être dépensé dans un arbre qui va vous donner des bonus pour vos futures années en tant que PDG ! Ça va aller à du boost de technique du maître, à la présence de monstre spécifique dans vos troupes dès le début du jeu.

Plusieurs modes et plusieurs Maîtres sont disponibles, à raison de 3 chacun. Chaque Maître a ses spécificités, l’Enchanteresse va jouer sur les épines et les triant, tandis que l’esclavagiste va être plus polyvalent et jouer avec les morts-vivants tandis que l’Ingénieure va être vraiment spécialisée dans les pièges. Chaque Maitre a son propre niveau et arbre de talents. Chacun va avoir 5 chapitres d’histoire à finir (qui débloque des objets et monstres, ce sont de grands tutos au final).

Chaque héros a sa propre progression en histoire, une fois les 5 chapitres terminés, vous débloquerez le mode Infini et le mode Ascension, les deux sont assez classiques en Roguelite. Le premier mode consiste à passer des années à la suite jusqu’à ce que mort s’ensuive. Le second est pareil, très classique, il va vous ajouter une modification pour votre année qui va être plus ou moins pénible (et surtout de plus en plus pénible).

Mais tout n’est pas joyeux dans le monde du travail

Et oui, le souci de Legend of Keeper, c’est qu’il est un peu trop léger en contenu, le nombre de monstres, le nombre de héros, le nombre de pièges, le nombre d’évènements tout est assez léger, peut être trop. Comme seulement 5 stages en mode campagne par héros. Si on met 40min/1h pour une campagne, le mode infini et Ascension ne nous scotche finalement pas assez à cause du manque global de contenu.

Les monstres et les pièges, vous allez très vite trouver les compos qui vous plaisent et qui vont bien ensemble et vous ne les changerez pas, ces compos, d’ailleurs, ne sont pas très diverses, on retrouve souvent les mêmes. Le manque de contenu se fait vite ressentir, c’est sûrement le point le plus noir du jeu.

Le second petit souci, c’est, une fois n’est pas coutume sur switch, la maniabilité et l’accessibilité sur notre petite console d’amour. Encore une fois, c’est une question de placement de curseur, on le « perd » trop régulièrement. Dans les menus, etc. aucun souci, mais le placement des unités lors de la préparation d’un donjon est parfois assez chaotique, tout comme essayer de voir les statistiques des ennemis, etc. C’est d’ailleurs principalement dans cette phase de gestion de donjon que c’est peu pratique, la gestion d’unité aussi est assez bizarre, tout comme essayer d’avoir la description d’un artefact lors d’un événement. Après on s’y adapte, mais c’est parfois rageant.

Côté ambiance visuelle et sonore, c’est vraiment très réussi, le pixel art est de qualité, nos monstres sont tous très agréables et finement animés, pareil pour les maîtres de donjons, les héros et les stagiaires. Les décors sont assez sublimes des donjons, on regrettera peut-être leur nombre un peu trop faible là encore.

L’humour moderne et caustique sur le monde de l’entreprise moderne positionné sur des donjons de monstre très héroïque fantasy est très drôle. Comme simplement le fait de perdre de la motivation, ou bien de choisir de blâmer ou non un monstre quand il fait une bêtise.

À noter aussi que le jeu est très malléable, 3 niveaux de difficulté qui vont modifier des jauges (par exemple Héros plus faible, maître qui a plus de vie, monstres qui perdent plus ou moins de motivation …). Ce qui permet de rendre le jeu jouable à tout moment, vous aurez seulement un malus ou un bonus d’expérience.