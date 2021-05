Pecaminosa le jeu façon film noir en pixel débarque sur Switch la semaine prochaine !

Après un financement réussi sur Indiegogo l’an dernier, Pecaminosa l’action-rpg en pixel-art à l’ambiance film noir s’apprête à sortir le 27 mai prochain sur Nintendo Switch !

Les développeurs de Cereal Games en profitent donc pour nous parler un peu plus du jeu :

Pecaminosa est un Acion RPG policier, avec une ambiance « Film Noir » et tout en Pixel Art. Vous incarnez John Souza, un ancien inspecteur qui a succombé aux plaisirs de l’alcool… et de la chair.

Pecaminosa c’est un peu un mélange entre The Legend of Zelda et Touch of Evil. Vous n’avez encore jamais joué à un jeu pareil. Interrogez les suspects, explorez une ville dominez par le crime. N’hésitez pas à faire parler vos poings et vos armes. Les temps sont durs et la ville l’est tout autant.

Modifiez l’apparence de votre personnage et de son équipement et faites le évoluez avec le système L.I.F.E. Distribuez les points d’expérience en fonction de quatre paramètres : La chance, l’intelligence, la force et l’endurance. Jouez au Blackjack pour gagner plus d’argent, faites un tour chez le caviste, trainez avec la racaille, allez vous reposer au poste de police ou dans une maison close… mais surtout, ne faites confiance à personne. Il y a une balle à votre nom et elle n’attend que de vous rencontrer.

Bienvenue à Pecaminosa, une ville à la frontière des États-Unis et du Mexique, où le jeu, la corruption et le crime règnent dans ses rues crasseuses. Le repaire des hors-la-loi…

John n’aurais jamais pensé que sa nouvelle mission lui viendrait d’un fantôme. Charlie « Two Angles » lui est apparu en lui donnant pour mission de capturer ses anciens associés afin qu’il puisse achever sa rédemption et passer les portes du Paradis. Il faudra donc chasser les vivants pour ramener la paix chez les morts.

Une ambiance unique, façon film noir, avec une bande son jazz que vous allez adorer…

Des mini-jeux : Vous aimez le Blackjack ? nos tables sont prêtes à vous accueillir.

Armes et Costumes : Modifier votre personnage, ses armes et ses vêtements avec le système L.I.F.E.

Combat contre des BOSS : Levez un verre ou deux en l’honneur du bon vieux temps ! En plus de phases de dialogue intenses, vous devrez affrontez des grands méchants boss !

Vous pouvez retrouver la bande-annonce du jeu juste là :

Le titre a l’air plutôt prometteur… et l’ambiance film noir est finalement assez rare… espérons que l’ensemble soit réussi… verdict : la semaine prochaine !