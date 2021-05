Un trailer pour DC Super Hero Girls sur Nintendo Switch

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct et toujours prévu pour le 04 Juin chez nous, DC Super Hero Girls : Teen Power se dévoile un peu plus via une bande-annonce overview !

Enfilez votre costume de super-héroïne DC et sauvez Metropolis !

Rejoignez le combat pour la justice et incarnez Wonder Woman, Supergirl et Batgirl de la série animée DC Super Hero Girls et sauvez Metropolis des super-vilaines les plus célèbres de l’univers DC ! Chaque héroïne dispose de ses capacités propres pour affronter les méchants : Wonder Woman est équipée de son Lasso de Vérité et de son Bouclier volant, Supergirl peut compter sur sa Vision thermique et son Super-souffle et Batgirl peut inventer des gadgets tels que le Batarang et le Bat-Hook pour lutter contre le crime. Et lorsqu’elles ne combattent pas les criminels, elles doivent concilier leur vie de justicières avec leur existence d’adolescentes !

Explorez librement la ville en tant que super-héroïnes adolescentes

N’oubliez pas de retrouver vos copines aux endroits emblématiques de la série comme le lycée Metropolis High School et le Sweet Justice, qui sont également des endroits idéaux pour prendre des photos et les partager sur Superstapost. Mais restez toujours sur vos gardes et protégez votre identité secrète si jamais vous tombez sur quelques-unes des super-vilaines notoires comme Harley Quinn, Catwoman et Star Sapphire.

D’apparence assez classique, le titre propose néanmoins une variante intéressante par rapport aux autres jeux mettant en scène des super héros, notamment le fait de devoir rester discret pour préserver son identité secrète… à voir ce que cela donnera manette en mains !