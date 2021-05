Out of Line arrive le 23 juin sur Nintendo Switch

Paris, France, 27 mai 2021 — Les développeurs de Nerd Monkeys et l’éditeur Hatinh Interactive viennent d’annoncer la sortie de Out of Line, un jeu de plateforme et d’énigmes récompensé par la critique, sur PC le 23 juin et sur console plus tard dans l’année. Inspiré par les œuvres du studio japonais Ghibli et le mouvement impressionniste, Out of Line peut se comparer à un livre qui prend vie sous nos yeux. Ce jeu nous fait suivre les aventures du jeune San qui doit éviter les projecteurs et les pinces mécaniques pour s’extraire de la ligne d’assemblage de l’Usine, suivre une quête qui lui permettra de découvrir sa véritable identité.

Les mécaniques du jeu s’articulent autour de la lance de San, qu’il peut utiliser pour escalader les murs, pour actionner des interrupteurs, déplacer des plateformes, arrêter des machines et bien plus encore. Les énigmes pousseront les joueurs à apprendre ces mécaniques au gré d’itérations. Au fur et à mesure, San retrouvera des fragments de mémoire et pourra ainsi franchir des obstacles de plus en plus difficiles. A certains passages pleins d’émotions, les joueurs se demanderont peut-être si le personnage n’aurait pas dû rester là où il était !

Principales caractéristiques

• Résolvez des dizaines de puzzles et d’énigmes captivantes

• Apprenez à maîtriser les mécaniques liées à la lance

• Interagissez avec l’environnement et les éléments du jeu

• Apprenez à « collaborer » avec d’incroyables personnages qui vous aideront dans votre quête

• Découvrez comment l’histoire de San résonne en vous

Out of Line sortira sur PC via Steam le 23 juin, puis plus tard dans l’année sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.