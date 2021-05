Microsoft leak Two Point Campus, par l’équipe de Two Point Hospital

Le Microsoft Store vient de publier une page pour Two Point Campus, par l’équipe de Two Point Hospital.

Le listing a été publié accidentellement avant l’annonce officielle de SEGA et Two Point Studios. Vous pouvez consulter les détails de Two Point Campus ainsi que quelques captures d’écran du listing Microsoft Store ci-dessous.

Construisez l’université de vos rêves avec Two Point Campus, la simulation de gestion à rebondissements des créateurs de Two Point Hospital. Apprenez à connaître vos étudiants, explorez leurs personnalités et répondez à leurs besoins et désirs. Créez des bâtiments, choisissez des cours, embauchez le meilleur personnel et construisez une institution académique qui résistera à l’épreuve du temps.

Construisez votre université, à votre façon ! Il est temps de faire tourner le monde universitaire à l’envers ! Vous avez la soif d’apprendre ? Ou simplement envie de construire un chef-d’œuvre éducatif ? Campus regorge de nouveaux outils créatifs pour vous aider à construire l’université de vos rêves. Pour la première fois, construisez en plein air en développant votre propre environnement de campus délicieusement éducatif, abritant les meilleures installations d’enseignement du pays. Que vous préfériez construire sur des fondations simples ou placer chaque arbre, vous pouvez bâtir l’université que vous voulez.

Tracez des chemins avec de nouveaux outils faciles à utiliser. Plantez de superbes collections de flore extérieure. Placez des bancs, des fontaines, des sculptures, des haies – et même des palissades. La seule limite est votre imagination (et votre solde bancaire dans le jeu). Mais, bien sûr, il ne s’agirait pas d’un jeu de Two Point sans rebondissement. Au lieu de suivre les cours habituels, les élèves du comté de Two Point bénéficient d’une gamme de cours sauvages et merveilleux : de l’école de chevalerie (nous devons tous apprendre à jouster à un moment ou à un autre de notre vie) à la gastronomie salivante, où vos élèves construiront des concoctions alléchantes comme des pizzas géantes et des tartes énormes. L’année académique… est là ! Profitez de l’occasion pour passer beaucoup plus de temps avec les petites gens de votre université.

L’année universitaire commence par des vacances d’été, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour tout mettre en ordre avant que vos étudiants n’emménagent. Construisez des bibliothèques, engagez le meilleur personnel (des professeurs excentriques aux chercheurs fous), équipez votre campus des meilleurs cours et regardez le potentiel académique de vos étudiants s’exprimer ! Façonner l’avenir Mais il ne s’agit pas seulement de travailler dur. Apprenez à connaître vos étudiants, explorez leur personnalité, leurs désirs et leurs besoins. Faites en sorte qu’ils soient heureux grâce à des clubs, des associations et des concerts. Entourez-les d’amis, aidez-les à développer des relations, fournissez-leur des soins pastoraux et assurez-vous qu’ils ont la bonne dose de joie de vivre pour devenir des individus incroyables qui feront honneur à l’héritage de votre université.